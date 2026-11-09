В Подмосковье за вывоз листьев и ботвы в лес оштрафовали на 15 млн рублей
Некоторые жители Подмосковья после осенней уборки участка отправляют такие растительные остатки, как листья, ботва и ветки, в лес. Однако это вовсе не означает, что природа получит удобрения.
Лес ‒ не место для отходов, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Все лесные массивы региона относятся к защитным лесам, и растительные остатки там нарушают хрупкую систему.
«Нельзя оставлять листья и ботву на землях лесного фонда и рядом с ним; устраивать компостные ямы на лесных опушках. Размещение таких отходов на лесном участке ‒ это нарушение. На практике это означает штраф в 5000 рублей. Виновник обязан возместить вред, причинённый лесам. Если он откажется сделать это добровольно, сумму взыщут через суд», ‒ пояснили в подмосковном Комлесхозе.Согласно статистике текущего года, за нарушения правил санитарной безопасности в лесах Московской области возбуждено 561 административное дело. Назначены штрафы на сумму 15,2 млн рублей. Более трети нарушений связано с незаконным вывозом в лес растительных остатков.
Альтернативами в ведомстве назвали компост на своём участке, специальные площадки для растительных отходов и вывоз через регионального оператора.