В Подмосковье за вывоз листьев и ботвы в лес оштрафовали на 15 млн рублей

09 ноября 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Некоторые жители Подмосковья после осенней уборки участка отправляют такие растительные остатки, как листья, ботва и ветки, в лес. Однако это вовсе не означает, что природа получит удобрения.





Лес ‒ не место для отходов, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Все лесные массивы региона относятся к защитным лесам, и растительные остатки там нарушают хрупкую систему.

«Нельзя оставлять листья и ботву на землях лесного фонда и рядом с ним; устраивать компостные ямы на лесных опушках. Размещение таких отходов на лесном участке ‒ это нарушение. На практике это означает штраф в 5000 рублей. Виновник обязан возместить вред, причинённый лесам. Если он откажется сделать это добровольно, сумму взыщут через суд», ‒ пояснили в подмосковном Комлесхозе.