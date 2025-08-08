В Щёлкове начался снос аварийного дома на восемь квартир

08 августа 2025, 15:29

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Работы по сносу аварийного жилого дома на восемь квартир начались в Щёлкове. Дом расположен по адресу: Первомайская улица, 34. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Двухэтажный дом был построен в 1948 году, его общая площадь составляет свыше 395 квадратных метров.





«Постройку признали аварийной. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию. Завершить снос дома планируется до конца августа», — говорится в сообщении.