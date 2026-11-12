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В Зарайске полицейские рассказали школьникам о схемах злоумышленников

оригинал Фото: пресс-служба ГУ МВД России по МО

Зарайские полицейские рассказали учащимся о схемах, которые используют злоумышленники при общении с молодёжью. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.



Сотрудники ОМВД «Зарайский» встретилис с учениками одной из местных школ в рамках профилактической работы. Беседу посвятили предотвращению вовлечения несовершеннолетних в деструктивные и опасные группы.

Правоохранители объяснили школьникам, какие приёмы и схемы используют злоумышленники для вербовки молодежи. Ребятам напомнили, что при общении в интернете необходимо сохранять бдительность.

Участникам встречи раздали тематические листовки.

Лора Луганская

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