В Зарайске полицейские рассказали школьникам о схемах злоумышленников
Зарайские полицейские рассказали учащимся о схемах, которые используют злоумышленники при общении с молодёжью. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
Сотрудники ОМВД «Зарайский» встретилис с учениками одной из местных школ в рамках профилактической работы. Беседу посвятили предотвращению вовлечения несовершеннолетних в деструктивные и опасные группы.
Правоохранители объяснили школьникам, какие приёмы и схемы используют злоумышленники для вербовки молодежи. Ребятам напомнили, что при общении в интернете необходимо сохранять бдительность.
Участникам встречи раздали тематические листовки.
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