Волоколамцы отметили День народного единства тематическим концертом

05 ноября 2026, 15:00

Фото: канал Н. Козловой на платформе MAX

Наталья Козлова побывала на тематическом концерте «Единство народа – душа России» и поздравила волоколамцев с Днём народного единства. Об этом рассказала сама глава муниципального округа.





На сцене выступили творческие коллективы. Звучали вокальные композиции, сменяли друг друга танцевальные постановки. В семейных номерах родители и дети выступали вместе.

«Праздник получился ярким и очень тёплым. Концертная программа ещё раз показала, насколько богата и многогранна культура нашей страны. В каждом выступлении чувствовались любовь к России, уважение к её традициям и связь поколений, которая помогает сохранять главное и передавать его дальше», – рассказала Козлова.