Волоколамцы отметили День народного единства тематическим концертом
Наталья Козлова побывала на тематическом концерте «Единство народа – душа России» и поздравила волоколамцев с Днём народного единства. Об этом рассказала сама глава муниципального округа.
На сцене выступили творческие коллективы. Звучали вокальные композиции, сменяли друг друга танцевальные постановки. В семейных номерах родители и дети выступали вместе.
«Праздник получился ярким и очень тёплым. Концертная программа ещё раз показала, насколько богата и многогранна культура нашей страны. В каждом выступлении чувствовались любовь к России, уважение к её традициям и связь поколений, которая помогает сохранять главное и передавать его дальше», – рассказала Козлова.
В фойе гостям представили работы воспитанников студий изобразительного искусства ЦКТ «Родники». Там же проходили мастер-классы, работали творческие площадки для детей и взрослых.