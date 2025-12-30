Подмосковный врач объяснила, почему опасно пить шампанское с пеплом
Новогодний ритуал с запиской и шампанским знаком многим: желание пишут на бумаге, поджигают и бросают пепел в бокал под бой курантов. Однако такая традиция может навредить здоровью, предупредила врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева. По словам специалиста, сгоревшая бумага содержит далеко не безобидные вещества, сообщили в подмосковном Минздраве.
Дополнительный риск создаёт сочетание пепла с алкоголем. Игристое вино усиливает раздражающее действие вредных частиц на слизистую желудка. Это может вызвать тошноту, тяжесть или боли в животе. Особенно осторожными стоит быть людям с гастритом и повышенной чувствительностью желудка — у них риск обострения заметно выше.
«Сгоревшая бумага — это далеко не безобидный «пепел удачи». В ней остаются микрочастицы сажи, смол, а также химические компоненты самой бумаги: остатки чернил, отбеливателей, клеевых составов. При нагревании некоторые из этих веществ могут разлагаться на токсичные фрагменты. Все это абсолютно не предназначено для того, чтобы попадать в организм», — объясняет Екатерина Сысоева.При этом врач подчёркивает, что последствия зависят от индивидуальной реакции организма.
«Вред от однократного такого ритуала, конечно, чаще всего не катастрофичен. Но назвать его безопасным нельзя. Это своего рода лотерея: для кого-то все пройдет незаметно, а кто-то встретит Новый год с дискомфортом и испорченным настроением», — отмечает врач.Чтобы сохранить и традицию, и здоровье, медик советуют не смешивать символы. Желание можно сжечь отдельно — в блюдце или пепельнице, а шампанское выпить без добавок. Так праздничный момент останется волшебным, а Новый год начнётся без неприятных последствий.