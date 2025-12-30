Подмосковный врач объяснила, почему опасно пить шампанское с пеплом

30 декабря 2025, 12:26

оригинал Фото: пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области

Новогодний ритуал с запиской и шампанским знаком многим: желание пишут на бумаге, поджигают и бросают пепел в бокал под бой курантов. Однако такая традиция может навредить здоровью, предупредила врач-терапевт Красногорской больницы Екатерина Сысоева. По словам специалиста, сгоревшая бумага содержит далеко не безобидные вещества, сообщили в подмосковном Минздраве.





Дополнительный риск создаёт сочетание пепла с алкоголем. Игристое вино усиливает раздражающее действие вредных частиц на слизистую желудка. Это может вызвать тошноту, тяжесть или боли в животе. Особенно осторожными стоит быть людям с гастритом и повышенной чувствительностью желудка — у них риск обострения заметно выше.

«Сгоревшая бумага — это далеко не безобидный «пепел удачи». В ней остаются микрочастицы сажи, смол, а также химические компоненты самой бумаги: остатки чернил, отбеливателей, клеевых составов. При нагревании некоторые из этих веществ могут разлагаться на токсичные фрагменты. Все это абсолютно не предназначено для того, чтобы попадать в организм», — объясняет Екатерина Сысоева.

«Вред от однократного такого ритуала, конечно, чаще всего не катастрофичен. Но назвать его безопасным нельзя. Это своего рода лотерея: для кого-то все пройдет незаметно, а кто-то встретит Новый год с дискомфортом и испорченным настроением», — отмечает врач.