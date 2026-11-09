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Жителей Подмосковья предупредили о росте опасности аварий с лосями

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

У лосей в эти дни ‒ период гона. Животные теряют осторожность и активно перемещаются в поисках партнёра, почти не реагируя на шум и свет фар на дорогах, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.



Между тем для водителя встреча с лесным гигантом смертельно опасна, особенно в сумерках и ночью.

«Будьте внимательны при виде знака «Дикие животные». Он установлен там, где вероятность выхода зверя особенно высока. В зоне действия этого знака снизьте скорость до 40-50 км/ч. Если увидели животное у дороги или на проезжей части, остановитесь, включите аварийную сигнализацию и дождитесь, пока оно покинет дорогу. Не пытайтесь объехать лосей и не приближайтесь. Эти крупные животные непредсказуемы и могут резко изменить направление движения», – подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что при обнаружении следов аварии, например, крови на асфальте, нужно обязательно позвонить по телефону 112. Фотографировать животных вблизи запрещено, так как это создаёт угрозу безопасности дорожного движения.
Лора Луганская

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