Жителей Подмосковья предупредили о росте опасности аварий с лосями

09 ноября 2026, 15:30

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

У лосей в эти дни ‒ период гона. Животные теряют осторожность и активно перемещаются в поисках партнёра, почти не реагируя на шум и свет фар на дорогах, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.





Между тем для водителя встреча с лесным гигантом смертельно опасна, особенно в сумерках и ночью.

«Будьте внимательны при виде знака «Дикие животные». Он установлен там, где вероятность выхода зверя особенно высока. В зоне действия этого знака снизьте скорость до 40-50 км/ч. Если увидели животное у дороги или на проезжей части, остановитесь, включите аварийную сигнализацию и дождитесь, пока оно покинет дорогу. Не пытайтесь объехать лосей и не приближайтесь. Эти крупные животные непредсказуемы и могут резко изменить направление движения», – подчеркнули в ведомстве.