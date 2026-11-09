Жителей Подмосковья предупредили о росте опасности аварий с лосями
У лосей в эти дни ‒ период гона. Животные теряют осторожность и активно перемещаются в поисках партнёра, почти не реагируя на шум и свет фар на дорогах, предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Между тем для водителя встреча с лесным гигантом смертельно опасна, особенно в сумерках и ночью.
«Будьте внимательны при виде знака «Дикие животные». Он установлен там, где вероятность выхода зверя особенно высока. В зоне действия этого знака снизьте скорость до 40-50 км/ч. Если увидели животное у дороги или на проезжей части, остановитесь, включите аварийную сигнализацию и дождитесь, пока оно покинет дорогу. Не пытайтесь объехать лосей и не приближайтесь. Эти крупные животные непредсказуемы и могут резко изменить направление движения», – подчеркнули в ведомстве.Там добавили, что при обнаружении следов аварии, например, крови на асфальте, нужно обязательно позвонить по телефону 112. Фотографировать животных вблизи запрещено, так как это создаёт угрозу безопасности дорожного движения.