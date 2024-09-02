Абхазия заявил о желании вступить в ООН

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
Абхазия планирует вступить в Организацию Объединенных Наций (ООН). Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Шамба газете «Известия».
Он подчеркнул, что это одна из главных целей Абхазии.
В то же время он признал, что давление со стороны США и ЕС затрудняет для Абхазии установление контактов с другими странами. Политик также добавил, что республика сталкивается с политикой двойных стандартов.
Ранее заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава заявил, что решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии было обусловлено защитой народов этих республик.
Читайте также:
В МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России
В Сухуме ответили премьеру Грузии после слов о планах вернуть Абхазию
Грузия решила вернуть Абхазию и Южную Осетию
«Он подчеркнул, что это это является одной из основных целей Абхазии. «Это конечная цель самого процесса по широкому международному признанию нашей страны», – цитирует главу МИДа газета.
В то же время он признал, что давление со стороны США и ЕС затрудняет для Абхазии установление контактов с другими странами. Политик также добавил, что республика сталкивается с политикой двойных стандартов.
Ранее заместитель министра иностранных дел Абхазии Одиссей Бигвава заявил, что решение России о признании независимости и суверенитета Абхазии и Южной Осетии было обусловлено защитой народов этих республик.
Читайте также:
В МИД Абхазии напомнили о защите страны со стороны России
В Сухуме ответили премьеру Грузии после слов о планах вернуть Абхазию
Грузия решила вернуть Абхазию и Южную Осетию
Александр Климов