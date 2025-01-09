Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
В Пентагоне ушла в отставку ведущий координатор поставок вооружений на Украину Лора Купер. Это говорит о нарастающем в США страхе в связи с очевидным провалом «украинского проекта».
Такое мнение высказал независимый ирландский журналист Чей Боуз. На отставку такого заметного специалиста американского военного ведомства по Украине он отреагировал довольно саркастически.
Москва не раз заявляла, что западные поставки вооружений на Украину напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, препятствуют мирному урегулированию и являются «игрой с огнём». В Кремле считают, что накачивание Украины оружием и не даёт начаться мирному переговорному процессу.
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«Крысы бегут с тонущего корабля», — написал репортёр на своей странице в социальной сети Х.
Москва не раз заявляла, что западные поставки вооружений на Украину напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, препятствуют мирному урегулированию и являются «игрой с огнём». В Кремле считают, что накачивание Украины оружием и не даёт начаться мирному переговорному процессу.
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Александр Бойцов