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Боуз: Отставка ведущего специалиста Пентагона по Украине говорит о страхе США

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

В Пентагоне ушла в отставку ведущий координатор поставок вооружений на Украину Лора Купер. Это говорит о нарастающем в США страхе в связи с очевидным провалом «украинского проекта».
Такое мнение высказал независимый ирландский журналист Чей Боуз. На отставку такого заметного специалиста американского военного ведомства по Украине он отреагировал довольно саркастически.

«Крысы бегут с тонущего корабля», — написал репортёр на своей странице в социальной сети Х.



Москва не раз заявляла, что западные поставки вооружений на Украину напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт, препятствуют мирному урегулированию и являются «игрой с огнём». В Кремле считают, что накачивание Украины оружием и не даёт начаться мирному переговорному процессу.

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#поставки
#нато
Зурабишвили объявила о продолжении выполнения «функций президента» в новом офисе
09 января 2025, 12:19

Саломе Зурабишвили (фото: РИА Новости/Александр Имедашвили)

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили представила свой новый офис и заявила, что из него продолжит выполнять функции главы государства. Об этом заявила в ходе брифинга в Тбилиси.
Политик подчеркнула, что новый офис является продолжением дворца Орбелиани (резиденция президента Грузии).

По словам Зурабишвили, в нём есть «душа и дух», и там продолжится её работа с выполнением «функций президента».

Накануне сообщалось, что экс-глава Грузии стала стипендиатом имени Киссинджера в американском Институте Маккейна. На этом посту она воспользуется опытом политика и дипломата, которые помогут ей продвигать новые решения и реформы в Грузии.

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#саломе зурабишвили
#грузия
#политика
#президент
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Трамп-младший связал пожары в Калифорнии с неумеренной помощью Украине
09 января 2025, 12:11

Фото: istockphoto/ankarb

Сын избранного президента США Дональд Траамп-младший резко и нелицеприятно высказался об Украине. Он связал пожары в Калифорнии с неуместной и неумеренной помощью Киеву.
«О, посмотрите на это, а ведь пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине», — написал сын будущего хозяина Белого дома в своей социальной сети Х.

В 2022 году Лос-Анджелеса направил в Киев «лишнее пожарное оборудование», которое было совсем не лишним, особенно в нынешней ситуации. Илон Маск поделился постом Трампа-младшего и другими записями, критикующими отправку пожарного оборудования на Украину.

В Лос-Анджелесе бушуют пожары, уничтожившие фешенебельные виллы, десятки тысяч жителей эвакуированы. Одной из главным причин быстрого распространения огня считают неготовность местной пожарной службы к чрезвычайной ситуации: нехватку сотрудников и оборудования.

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#пожары
#оборудование
#дома
#киев
#илон маск
#сын
#служба
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В России могут ввести уголовную ответственность за незаконную регистрацию ИП
09 января 2025, 11:42

Фото: istockphoto/DragonImages

В Государственную думу РФ внесён правительственный законопроект об уголовной ответственности за регистрацию индивидуальных предпринимателей (ИП) на подставных лиц. Ранее такое наказание предусматривалось только для создателей фиктивных компаний.
Согласно законопроекту, как организаторам схем с фиктивными ИП, так и подставным физическим лицам будет грозить наказание в диапазоне от штрафов до трёх лет лишения свободы, сообщает «Коммерсант». Эксперты в целом поддерживают выдвинутую инициативу. Отмечается, что в последние годы широкое распространение получила практика регистрации фиктивных ИП на граждан за денежное вознаграждение. В дальнейшем эти ИП не имеют никакого отношения к предпринимательской деятельности, а используются для уклонения от налогов и обналичивания денежных средств.

В пояснительной записке к проекту правительство отмечает, что количество ИП в последние годы растёт в геометрической прогрессии. Они наделены аналогичными с юридическими лицами правами, но обладают рядом преимуществ в обращении с денежными средствами при их обналичивании. Поэтому реквизиты фиктивных ИП зачастую используются для незаконной деятельности и при совершении экономических преступлений.

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#правительство
#эксперты
#наказание
#отношения
#ип
#законопроект
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«Всегда были благодарны России»: глава Приднестровья рассказал о гумпомощи от Москвы
Красносельский: Россия оказывала гумпомощь Приднестровью поставками газа
09 января 2025, 11:15

Фото: iStock/rarrarorro

Россия оказывала гуманитарно-техническую помощь непризнанной Приднестровской Молдавской Республике (ПМР), осуществляя поставки газа. Об этом сообщил глава республики Вадим Красносельский в ходе заседания Совбеза.
Он подчеркнул, что российская сторона предложила использовать денежные средства за потребляемый газ для бюджета Приднестровья и для покрытия социальных обязательств. Имелся специальный газовый счёт, обеспечивающий исполнение обязательств перед жителями республики.

Красносельский отметил, что Россия решила оказывать гуманитарно-техническую помощь из-за деструктивной позиции Молдавии, которая сильно ограничивала бизнес в Приднестровье. В 2006 году Кишинёв нарушил меморандум 1997 года, предполагавший широкие возможности внешнеэкономического характера для Тирасполя. Тогда из-за действий молдавских властей разорились многие предприниматели, производства остановились, а Приднестровье столкнулось с падением ВВП.

Политик добавил, что дважды в месяц власти республики отправляют отчёты в ряд российских ведомств, которые касаются расходования средств гумпомощи, предоставляемой Москвой. Это открытый и публичный процесс, а средства направлялись на развитие Приднестровья.

В заключение Красносельский отметил, что республика всегда была благодарна России за предоставляемую помощь.

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#приднестровье
#россия
#гуманитарная помощь
#политика
#газ
#поставки
#бюджет
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Советники Трампа предупредили Данию о серьёзности намерений по Гренландии
09 января 2025, 10:46

Фото: iStock/murat4art

Советники и союзники избранного президента США Дональда Трампа предупредили чиновников Дании о серьёзности намерений политика по присоединению Гренландии к Штатам. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназванным датских официальных лиц.
Отмечается, что Трамп размышлял о покупке Гренландии ещё во время своего первого президентского срока. Однако в настоящее время ситуация «совершенно иная».

В Дании подчеркнули, что намерения избранного американского президента кажутся очень серьёзными.

В конце прошлого года Трамп объявил о необходимости взять Гренландию под контроль США. В ответ на это гренландский премьер-министр Мюте Эгеде заявил, что остров не продается.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Трамп пока не вступил в должность президента, поэтому его заявления не следует воспринимать серьёзно. Однако иначе они будут рассматриваться уже после его инаугурации, которая состоится 20 января.

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#сша
#дональд трамп
#гренландия
#политика
#дания
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Правительство Армении поддержало законопроект о начале присоединения к Евросоюзу
09 января 2025, 10:40

Фото: iStock/Wirestock

Правительство Армении поддержало законопроект о начале процесса присоединения страны к Евросоюзу. Об этом сообщается в постановлении кабмина, проект которого представил глава армянского МИД Арарат Мирзоян.
Отмечается, что законодательная инициатива прозападных сил была поддержана правительством Армении и в ближайшее время будет передана в установленном порядке аппарату Нацсобрания (парламента).

Мирзоян подчеркнул, что в последние несколько лет отношения между Арменией и Евросоюзом активно развивались. Страны ЕС оказали Еревану содействие в сфере безопасности, направив в страну наблюдателей, а также выразили готовность оказать помощь экономическому развитию.

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#армения
#евросоюз
#законопроект
#политика
#страны
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Türkiye: ВС Турции приведены в боевую готовность на случай операции в Сирии
09 января 2025, 10:31

Фото: istockphoto/andriano_cz

Турецкая армия приведена в полную боевую готовность. Это связано с возможной военной операцией против боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) на территории Сирии.
Об этом пишет проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники в военных кругах. В публикации отмечается, что Анкара требует от новых сирийских властей принятия решительных мер против террористической организации и продолжает готовиться к любым сценариям развития событий, включая военные действия на территории Сирии. Войска на границе приведены в боевую готовность.

Накануне глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара предъявила ультиматум боевикам РПК в Сирии. В случае игнорирования требований турецкой стороны, проведение военной операции станет вполне актуальным.

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#военные
#операции
#турция
#сирия
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Медведев призвал не воспринимать всерьёз идеи Трампа о присоединении Канады и Гренландии
Медведев назвал нереальными идеи Трампа о присоединении Канады и Гренландии
09 января 2025, 10:11

Дмитрий Медведев (фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не воспринимать всерьёз заявления избранного президента США Дональда Трампа о присоединении Канады и Гренландии, поскольку они звучат прожектерскими. Об этом российский политик написал в своём Telegram-канале.
Медведев отметил, что пока не знает, чем конкретно будет заниматься Трамп во время своего второго президентского срока, однако подчеркнул, что начинает он нескучно.

Вместе с тем, политик убеждён, что Трамп решил переделать мир, чтобы в итоге создать новую, «трамповскую политическую географию». Все эти идеи Медведев назвал абсолютно нереальными и прожектерскими, но тем не менее они выдвигаются.

К прожектерству Медведев, помимо прочего, отнёс идеи о включении Канады и Гренландии в состав Соединённых Штатов.

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#дмитрий медведев
#дональд трамп
#сша
#канада
#заявление
#политика
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Politico: Смена главы Пентагона может отразиться на поставках оружия Украине
09 января 2025, 10:10

Фото: istockphoto/icholakov

Контактная группа по Украине может распасться после предстоящего ухода со своего поста министра обороны США Ллойда Остина. Конечно, это отразится и на поставках оружия Киеву.
Об этом пишет издание Politico. В публикации отмечается, что Остин сейчас находится в Германии, где в последний раз в качестве главы Пентагона принимает участие во встрече с союзниками по вопросам оказания военной помощи Украине.

«В следующий раз, когда группа соберется, все будет выглядеть совершенно иначе — если она вообще соберется», — пишут авторы материала.

Обозреватели подчёркивают, что с уходом Остина с должности министра обороны США группа потеряет своего главного «чирлидера» и основателя. Будущая администрация Трампа проявляет откровенный скептицизм в вопросах оказания помощи Киеву. Распад контактной группы может стать ударом для Украины, которая и без того уступает позиции России, заключают авторы статьи.

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#сша
#администрация
#украина
#пентагон
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