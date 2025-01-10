Депутат Госдумы Федоров дал комментарий насчет угроз ДШРГ «Русич»

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Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров высказал свое мнение о поступившей ранее угрозе в его адрес от представителей диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Свою точку зрения он сообщил в интервью изданию Daily Storm.
Угроза была озвучена 6 января владельцем Telegram-канала, который заявил, что может расправиться с народным избранником с помощью холодного оружия.
Федоров отметил, что подобные слова подтверждают его опасения о возможных попытках дестабилизации ситуации в России. Он подчеркнул, что противники страны, в первую очередь из США, могут пытаться разжигать этническую ненависть и провоцировать беспорядки по аналогии с событиями на Майдане в Киеве.
Депутат выразил желание выяснить личность автора угрозы и предположил, что это может быть человек, придерживающийся взглядов запрещенной фашистской идеологии.
Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Подготовка к мероприятию уже началась, однако точные сроки пока не названы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Федоров отметил, что подобные слова подтверждают его опасения о возможных попытках дестабилизации ситуации в России. Он подчеркнул, что противники страны, в первую очередь из США, могут пытаться разжигать этническую ненависть и провоцировать беспорядки по аналогии с событиями на Майдане в Киеве.
Депутат выразил желание выяснить личность автора угрозы и предположил, что это может быть человек, придерживающийся взглядов запрещенной фашистской идеологии.
Ранее стало известно, что избранный президент США Дональд Трамп сообщил о планах организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным. Подготовка к мероприятию уже началась, однако точные сроки пока не названы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова