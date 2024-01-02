Эксперт Литовкин предрек политическую смерть Зеленскому после слов про изоляцию Крыма

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Военный эксперт Литовкин предрек Зеленскому политическую смерть после слов про изоляцию Крыма
Украина не сможет изолировать Крым даже при помощи стран НАТО. Такое мнение высказал в беседе с РЕН ТВ военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
По его словам, в наступившем году президента Украины Владимира Зеленского ждет политическая смерть.
Эксперт уточнил, что в последнее время помощь Западный стран Украине резко уменьшилась, а Зеленский понимает, что он является лишь инструментом для борьбы с Россией.
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Дана Игумнова