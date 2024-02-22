Генпрокурор Нью-Йорка пригрозила конфисковать активы Трампа

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Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс пригрозила экс-президенту США Дональду Трампу конфискацией его активов, если он не заплатит штраф в $355 млн по делу о финансовом мошенничестве. Интервью Джеймс с данным заявлением опубликовал ABC News.
16 февраля нью-йоркский судья Артур Энгорон оштрафовал Трампа, двух его старших сыновей и партнеров на $454,8 млн за предъявление ложных данных о личном капитале Трампа ради более выгодных условий кредита. Согласно судебному постановлению, политик завысил свой капитал на $3,6 млрд. Трамп и его юристы отрицают данные обвинения и намерены обжаловать постановление.
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