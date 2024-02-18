Глава МИД Британии в ближайшие дни посетит Фолклендские острова

РИА Новости / Алексей Витвицкий
Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон намерен в ближайшие дни посетить Фолклендские (Мальвинские) острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.
Министр отметил, что пока Фолклендские острова хотят оставаться «частью британской семьи», вопрос об их суверенитете не будет подлежать обсуждению.
После данного визита Кэмерон отправится в турне по странам Америки. В частности, в Бразилию, Парагвай и США.
Фолклендские острова уже 200 лет являются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией.
Читайте также:
Бывший британский премьер Кэмерон назначен главой МИД
Глава МИД Британии Кэмерон призвал НАТО снабжать Украину оружием ещё два года
Глава британского МИД Кэмерон рассказал, что у него жили украинские беженцы
После данного визита Кэмерон отправится в турне по странам Америки. В частности, в Бразилию, Парагвай и США.
Читайте также:
Бывший британский премьер Кэмерон назначен главой МИД
Глава МИД Британии Кэмерон призвал НАТО снабжать Украину оружием ещё два года
Глава британского МИД Кэмерон рассказал, что у него жили украинские беженцы
Ювелина Бернст