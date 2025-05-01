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Госсекретарь США Рубио может посетить парад Победы в Москве

«Звезда»: госсекретарь США Рубио может приехать на парад Победы в Москве
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США могут быть представлены на параде Победы в Москве на высоком уровне. Об этом сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
Не исключено, что речь идёт об участии госсекретаря США Марко Рубио.

В самих Штатах пока официально не сообщали о том, кто представит страну на параде в российской столице.

В конце апреля стало известно, что лидеры 19 государств уже подтвердили своё участие в параде 9 мая. Так, на мероприятие прибудут главы стран СНГ, президенты Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы и Сербии. Также своё присутствие подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

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#сша
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#9 мая
#москва
#политика
Медведев рассказал об ожесточённом противостоянии Трампу со стороны «глубинного государства»
Медведев: Действия «глубинного государства» вызывают падение рейтингов Трампа
01 мая 2025, 12:02

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Рейтинги президента США Дональда Трампа неуклонно падают. Причина этого заключается в ожесточённом сопротивлении, которое оказывает американскому лидеру так называемое «глубинное государство» (англ. — deep state. — Прим. ред.).
Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В своём телеграм-канале он также указал, что сенат Соединённых Штатов готовится ввести очередные «сокрушительные» санкции. Политик отметил, что не видит в них особого смысла, так как Россия с США практически не торгует, а в настоящее время и так действует уже свыше 30 тысяч различных антироссийских ограничительных мер.

«Посмотрим на ответ новой администрации. Рейтинги Трампа ушли вниз, "глубинное государство" оказывает ему ожесточенное сопротивление», — отметил Медведев.

На прошлой неделе информационное агентство Associated Press писало, что первые 100 дней Трампа на посту президента оправдали ожидания 70% жителей США. При этом 62% респондентов считают, что страна движется в неправильном направлении. Сам Трамп назвал фейковыми все сообщения о падении своей популярности.

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#сша
#россия
#санкции
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#государство
#рф
#трамп
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МИД: Швейцария не имеет юридических оснований для конфискации российских активов
01 мая 2025, 09:45

Фото: istockphoto/MargJohnsonVA

В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания для конфискации средств Банка России, хранящихся в кредитно-финансовых организациях этой европейской страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел РФ.
В разговоре с корреспондентом «Известий» представители МИД РФ напомнили, что Швейцария присоединилась ко всем 16 пакетам антироссийских санкций Евросоюза, заблокировала счета и активы российских юридических и физических лиц, а также авуары Банка России.

«По состоянию на 31 марта 2025 года объем заблокированных Конфедерацией средств Центрального банка Российской Федерации действительно составляет 7,45 миллиарда швейцарских франков», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Дипломаты отметили, что Москва неоднократно предпринимала демарши, протестуя против решений Берна, которые противоречат декларируемые им самим принципы нейтралитета.

«В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания, допускающие конфискацию средств Банка России. Они размещены в коммерческих банках, и центральный швейцарский депозитарий их не обслуживает, а значит, не имеет технической возможности распоряжаться соответствующими доходами от вкладов», — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что теперь остаётся лишь наблюдать, насколько правительство Швейцарии привержено принципам соблюдения собственных законов.

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#москва
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#мид
#мид рф
#швейцария
#активы
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Келлог: Киев принял предложенные США 22 условия для заключения мира с Россией
01 мая 2025, 07:08

Фото: istockphoto/Photoboyko

По итогам переговоров в Лондоне США получили согласие представителей Киева и Евросоюза на 22 условия, предложенные американской администрацией в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.
Об этом заявил специальный представитель американского президента по Украине Кит Келлог. В эфире телеканала Fox News он напомнил, сто на прошлой неделе участвовал во встрече в британской столице, откуда только что вернулся.

«Мы сели за стол переговоров с украинской командой, а также с европейцами. У нас было 22 конкретных условия, на которые они согласились», — сказал Келлог.

По его словам, Киев и его европейские союзники заинтересованы в полноценном прекращении огня, которое могло бы способствовать заключению мирного соглашения и длилось бы по меньшей мере 30 дней. Это может стать прецедентом для создания постоянной мирной инициативы, заключил спецпредставитель президента США.

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#сша
#соглашения
#киев
#лондон
#украина
#переговоры
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Times: Трамп хочет выйти из переговоров по Украине из-за их сложности
01 мая 2025, 06:18

Фото: iStock/sb2010

Президент США Дональд Трамп хочет выйти из переговоров по конфликту на Украине из-за их сложности. Об этом пишет Times.
«Обнаружив, что прекратить войну намного сложнее, чем заключить сделку с недвижимостью, президент Трамп, похоже, хочет выйти из мирных переговоров между Россией и Украиной» — сообщает британская газета.

В материале указывается, что если Трамп все же примет решение о выходе из переговоров, то тогда киевский режим может лишиться американской вооружения примерно через полгода. В связи с этим украинские и европейские лидеры остаются в неизвестности от дальнейших решений президента.

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#сша
#россия
#президент
#вооружения
#трамп
#украина
#переговоры
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Трамп: сделка с Украиной по ископаемым принесет США свыше 350 млрд долларов
01 мая 2025, 04:43

Фото: iStock/Andrii Atanov

По словам президента США Дональда Трампа, сделка по украинским полезным ископаемым принесет его стране свыше 350 миллиардов долларов. Об этом американский лидер заявил в эфире телеканала NewsNation.
«Сегодня мы заключили сделку, где мы в теории можем получить намного больше $350 млрд», — комментирует сделку президент.

Трамп отметил, что упомянутая сумма равняется той, которую бывший лидер США Джо Байден передал Украине в рамках военной помощи. Помимо этого Трамп подчеркнул, что на встрече с Владимиром Зеленским в Ватикане объяснил тому, что сделка по полезным ископаемым нужна Украине, так как Россия намного больше и сильнее.

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