Госсекретарь США Рубио может посетить парад Победы в Москве

Фото: iStock/Oleksii Liskonih
США могут быть представлены на параде Победы в Москве на высоком уровне. Об этом сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на источник в дипломатических кругах.
Не исключено, что речь идёт об участии госсекретаря США Марко Рубио.
В самих Штатах пока официально не сообщали о том, кто представит страну на параде в российской столице.
В конце апреля стало известно, что лидеры 19 государств уже подтвердили своё участие в параде 9 мая. Так, на мероприятие прибудут главы стран СНГ, президенты Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы и Сербии. Также своё присутствие подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Читайте также:
Песков ответил на угрозы Зеленского по поводу парада Победы 9 мая
Песков: премьер Индии Нарендра Моди не приедет в РФ на парад Победы
«Гитлер XXI века»: в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде
В самих Штатах пока официально не сообщали о том, кто представит страну на параде в российской столице.
В конце апреля стало известно, что лидеры 19 государств уже подтвердили своё участие в параде 9 мая. Так, на мероприятие прибудут главы стран СНГ, президенты Бразилии, Буркина-Фасо, Венесуэлы, Вьетнама, Кубы и Сербии. Также своё присутствие подтвердили председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Читайте также:
Песков ответил на угрозы Зеленского по поводу парада Победы 9 мая
Песков: премьер Индии Нарендра Моди не приедет в РФ на парад Победы
«Гитлер XXI века»: в Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о параде
Анастасия Чинкова