Мантурову присвоили звание Героя России
Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил вице-премьера Дениса Мантурова с присвоением звания Героя России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В среду состоялось расширенное заседание коллегии, посвященное итогам работы структуры. Герой России, генерал армии Виктор Золотов, поблагодарив участников за работу, перед началом обсуждения повестки от имени личного состава поздравил Дениса Мантурова с прошедшим днем рождения и присуждением высшей государственной награды. Кроме того, Золотов заявил, что все задачи, поставленные перед Росгвардией на 2025 год, выполнили в полном объеме.
Звание Героя России дают военным, космонавтам, летчикам-испытателям и другим гражданам. Им награждают за мужество, героизм, заслуги перед народом и государством.
Ранее Мантуров заявил, что Россия и Индия взаимодействуют в космической сфере.
