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МВФ предупредил Запад о последствиях использования доходов с активов России

МВФ: решение использовать доходы с активов России угрожает валютной системе
29 июня 2024, 05:14
Фото: istock/Coprid

Фото: istock/Coprid

Решение европейских властей использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Киеву продолжает угрожать функционированию международной валютной системы из-за отсутствия правовой базы, предупредил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей, сообщает РИА Новости.


28 июня глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на саммите Европейского Союза не было достигнуто соглашение о мерах по выделению Украине кредита в размере 500 миллиардов евро за счет использования доходов от российских активов, но обсуждение будет продолжено.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США заявило, что решение использовать только прибыль от российских активов не означает, что они не будут конфискованы в будущем.

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На выборах президента в Иране стали известны два лидера
Реформатор Пезешкиан и консерватор Джалили лидируют на выборах президента Ирана
29 июня 2024, 05:00

Фото: iStock/bizoo_n

На досрочных президентских выборах в Иране лидируют реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили, следует из расчетов, предоставленных агентством Tasnim и телеканалом IRIB.
69-летний Пезешкян получил более 973 тысяч голосов, а 58-летний Джалили проголосовали более 963 тысячи людей. Спикер ассамблеи Мохаммад Багер Галибаф с большим отрывом от лидеров набрал 341 тысячу голосов. Около 16 тысяч избирателей поддержали представителя духовенства Мостафу Пурмохаммади.

Досрочные президентские выборы начались 28 июня в 08:00 по местному времени. Избирательные участки были закрыты в ночь на 29 по московскому времени.

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В Крыму высказались о соглашении ЕС и Украины о безопасности
Постпред Крыма Мурадов: соглашение ЕС и Украины о безопасности ядовитое
29 июня 2024, 04:43

Фото: istockphoto/artJazz

Постоянный представитель от Республики Крым при президенте России вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов оценили соглашение Европейского союза (ЕС) и Украины о безопасности, сообщает РИА Новости.
По его словам, документы «ядовит», поскольку он рассчитан на «порабощение» украинского народа и полное разрумение отношений с Россией.

«Это никакая не безобидная экономическая интеграция, а коварный план нанесения нашей стране задуманного Западом стратегического поражения и полного разрушения связей Украины с Россией», – отметил политик.

Ранее ЕС сообщил о поддержке только проевропейской Украинв в рамках двустороннего соглашения о безопасности. Как следует из документа, Украина обязана поддерживать ценности Евросоюза.

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#крым
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Трамп признал возможность России занять всю Украину
Трамп: Россия в период правления Байдена заберет всю Украину
29 июня 2024, 03:45

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Россия может взять под контроль всю территорию Украины, передает ТАСС.
Тем самым он повторил тезис, высказанный в ходе дебатов. Бывший президент США также подчеркнул, что при нем Россия «ничего не приобрела».

В Атланте в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Выборы президента состоятся 5 ноября 2024 года.

Ранее сообщалось, что Байден и Трамп в ходе дебатов по семь раз произнесли фамилию Путина. Помимо этого, Трамп 16 раз упоминал Россию в ходе выступления, Байден же ни разу.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Путин поздравил россиян с Днем кораблестроения
Путин поздравил работников судостроительной отрасли с Днем кораблестроения
29 июня 2024, 03:39

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с Днем кораблестроения, информирует сайт Кремля.
Российский лидер охарактеризовал эту отрасль как одну из приоритетных в отечественной промышленности и экономики. По его словам, в данный момент активно строятся пассажирские, грузовые, научно-исследовательские и рыбопромысловые суда, а также производится уникальное морское оборудование для освоения морских пространств и глубин океана.

Кроме того, Путин подчеркнул, что российские атомные ледоколы играют важную роль в экономическом развитии Северного полярного круга и помогают развитию Северного морского пути.

Ранее Владимир Путин заявил на конференции по судостроению, что флот страны получит 40 новых кораблей.

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#экономика
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Иностранные дипломаты выразили обеспоенность выступлением Байдена на дебатах
CNN: ряд дипломатов обеспокоен выступлением Байдена
29 июня 2024, 03:16

Фото: РИА Новости / Стрингер

Многие дипломаты из Европы и Азии шокированы и обеспокоены выступлением нынешнего президента США Джо Байдена на предвыборных дебатах, передает CNN.
Отмечается, что дебаты между Байденом и Дональдом Трампом вызвали широкий резонанс.

«Иностранные дипломаты выражают потрясение и обеспокоенность, а также поднимают вопросы о последствиях для важных выборов в США, которые могут изменить статус-кво во внешней политике в случае переизбрания Трампа», — сообщается в материале.

Один из собеседников телеканала, наблюдая за дебатами, заявил, что не может «поверить своим глазам».

Телевизионные дебаты перел выбора между Джо Байденом и Дональдом Трампом транслировались по CNN. Противники сошлись только относительно конфликта на Украине. СМИ отметили, что стороны провели 20 минут без взаимных оскорблений.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#сша
#украина
#сми
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В США высказались о положении Байдена в Белом доме
Кеннеди-младший: Байден не принимает участия в принятии решений в США
29 июня 2024, 03:14

kremlin

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший высказался о статусе американского лидера Джо Байдена в Белом доме в интервью Fox News.
По его словам, Байден не принимает участия в принятие решений в американской администрации, а правительством руководят лица, неизвестные гражданам США.

«Я думаю, что нашим правительством управляют неизвестные люди, которые дергают за ниточки, и это пугает», – подчеркнул он.

Кеннеди-младший добавил что недавние дебаты с бывшим президентом США Дональдом Трампом стали «печальной историей для демократии».

Напомним, что дебаты между Байденом и Трампом состоялись в ночь на 28 июня по московскому времени. Участники перешли к личным оскорблениям через 20 минут после начала общения. Отмечается, что бывший и нынешний президенты не пожали друг другу руки до начала дебатов.

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#дональд трамп
#джозеф байден
#белый дом
#сша
#президент
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МВФ одобрил выделение очередного транша Киеву
Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине транша в размере $2,2 млрд
29 июня 2024, 02:16

Фото: iStock/Sergey Dolgikh

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине следующего транша в размере 2,2 миллиарда долларов, сообщается в публикации пресс-служба фонда.
Отмечается, что это решение было принято во время четвертого обзора механизма расширенного кредитования (EFF). Средства будут использованы для поддержки экономики Украины.

«Несмотря на сложные условия, экономические показатели Украины в рамках EFF остаются высокими. Все количественные критерии эффективности на конец марта были достигнуты, а все структурные контрольные показатели до конца июня были реализованы вовремя или с небольшой задержкой», – подчеркнули в МВФ.

Ранее государственный бюджет Украины получил очередной транш безусловного финансирования в размере 1,9 миллиарда евро от Европейского Союза. В общей сложности с начала боевых действий на территории республики ЕС направил Киеву бюджетную помощь в размере около 35 миллиардов евро, что поспособствовало поддержанию макроэкономической стабильности.

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#украина
#мвф
#ес
#европа
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В Конгрессе США призвали к отправке Байдена в отставку
Спикер Палаты представителей Джонсон призвал к отправке Байдена в отставку
28 июня 2024, 23:10

Фото: iStock/rarrarorro

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал членов своей администрации отстранить президента США Джо Байдена от должности, передает РИА Новости.
По словам чиновника, для этого необходимо воспользоваться 25-ю поправку Конституции. Она регулирует случи недееспособности главы государства.

«Наши соперники видят слабость в Белом доме, как и все мы. Я говорю это без удовольствия. Я думаю, ситуация очень опасная», – отметил спикер Палаты представителей.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен победить на президентских выборах.

Выборы президента Соединенных Штатов состоятся в ноябре 2014 года. Дональд Трамп и Джо Байден считаются основными кандидатами на этот пост.

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#джозеф байден
#дональд трамп
#конгресс сша
#президент
#конституция
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В МИД анонсировали ответные меры на повышение пошлин ЕС на сельхозпродукцию РФ
28 июня 2024, 22:43

Фото: сайт МИД РФ

Россия вскоре примет ответные меры на решение Евросоюза повысить пошлины на сельхозпродукцию из России и Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Наши ответные шаги не заставят себя ждать», — отметила Захарова.
Евросоюз повысил ввозные пошлины на российские и белорусские зерновые, семена масличных культур, продукты их переработки, а также корма для животных.

По словам Захаровой, Москва считает эти действия нелегитимными односторонними санкциями ЕС против России.

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