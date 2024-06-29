МВФ предупредил Запад о последствиях использования доходов с активов России

Фото: istock/Coprid
Решение европейских властей использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Киеву продолжает угрожать функционированию международной валютной системы из-за отсутствия правовой базы, предупредил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей, сообщает РИА Новости.
28 июня глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на саммите Европейского Союза не было достигнуто соглашение о мерах по выделению Украине кредита в размере 500 миллиардов евро за счет использования доходов от российских активов, но обсуждение будет продолжено.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей администрации США заявило, что решение использовать только прибыль от российских активов не означает, что они не будут конфискованы в будущем.
Читайте также:
Две страны попросили Евросоюз не изымать российские активы
В G7 закрыли для обсуждения тему полной конфискации активов РФ
В Евросоюзе опасаются обратного эффекта от конфискации российских активов
Александр Климов