Премьер Албании призвал республиканцев и демократов не ссориться

РИА Новости / Кирилл Каллиников
Республиканцам и демократам в Соединенных Штатах надо объединиться для благополучия американцев и не ссориться между собой, как это делают балканские политики, заявил премьер-министр Албании Эди Рама.
Он отметил, что обычно балканские страны слышат от США такие советы.
По его словам, сейчас происходит «балканизация политики везде, даже в США».
Рама сделал данные заявления на Мюнхенской конференции по безопасности в ответ на слова американского сенатора от Демократической партии Джинн Шейхин. Она раскритиковала политику республиканца и предыдущего главы государства Дональда Трампа. Рама же заметил, что при Трампе Североатлантический альянс стал сильнее.
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«Это они обычно говорят нам, а теперь сами выглядят как мы», — констатировал Рама.
Рама сделал данные заявления на Мюнхенской конференции по безопасности в ответ на слова американского сенатора от Демократической партии Джинн Шейхин. Она раскритиковала политику республиканца и предыдущего главы государства Дональда Трампа. Рама же заметил, что при Трампе Североатлантический альянс стал сильнее.
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Ювелина Бернст