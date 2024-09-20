Совладелец Wildberries Бакальчук обратился к жене после освобождения

Фото: Телеграм-канал Владислава Бакальчука
Совладелец маркетплейса Wildberris сообщил, что находится дома и у него «все в порядке». Видеоролик опубликован в Telegram-канале бизнесмена.
«Я дома. Я в шоке. Но Правда на моей стороне. Пусть восторжествует справедливость!!!» — завил он.
Также Бакальчук приветствовал свою жену Татьяну и рассказал, что 18 сентября он прибыл в офис Wildberiies в центре Москвы «с мирными намерениями для урегулирования вопросов», связанных с выплатами сотрудникам и подрядчикам "ВБ-Development", аудита так называемого „слияния“». Однако затем он и его команда были обстреляны людьми».
18 сентября в офисе Wildberries (WB) в бизнес-центре «Романов Двор» в Москве раздалась стрельба — сооснователь компании Владислав Бакальчук в сопровождении охраны и бойцов ММА попытался войти туда.
Татьяна Бакальчук заявила, что в этот раз это действительно рейдерский захват, точнее «его неудачная попытка». Она призвала правоохранительные органы взять на контроль ситуацию и сделать публичными итоги расследования о мотивах действий людей, которые организовали «этот беспредел». Тогда погибли два сотрудника охраны Wildberriеs.
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Александр Климов