Стало известно, где похоронят Навального*

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Отпевание оппозиционного политика Алексея Навального* состоится 1 марта.
Отмечается, что похоронят его на Борисовском кладбище в Москве.
Ранее сообщалось, что власти Австралии анонсировали введение санкций в отношении шести сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России после смерти Алексея Навального*. Помимо шести сотрудников исправительной колонии № 6 во Владимирской области, под ограничения попал бывший заместитель директора ФСИН Алексей Гиричев.
Также в документе австралийского МИД указывается, что санкции являются показателем готовности властей Австралии предпринимать шаги для привлечения к ответственности людей, которые якобы нарушили права человека.
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Ранее сообщалось, что власти Австралии анонсировали введение санкций в отношении шести сотрудников Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) России после смерти Алексея Навального*. Помимо шести сотрудников исправительной колонии № 6 во Владимирской области, под ограничения попал бывший заместитель директора ФСИН Алексей Гиричев.
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Анастасия Чинкова