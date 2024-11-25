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Сторонник союза с РФ Джоджеску лидирует в ходе президентских выборов в Румынии

Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Независимый кандидат Кэлин Джорджеску вышел в лидеры в ходе первого тура президентских выборов в Румынии. На данный момент обработано 99,4% голосов избирателей.
По данным Центральной избирательной комиссии страны, он набрал 22,69 процента голосов, сообщает румынское издание Adevarul. На втором месте идёт действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. За него проголосовали 19,43% избирателей. Замыкает тройку лидеров президентской гонки глава «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони. У неё 18,93% голосов.

Кэлин Джорджеску считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией. Он также критиковал поставки США вооружений Украине. Независимый кандидат выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые в годы Второй мировой войны поддерживали фашистскую Германию. Результаты Джорджеску стали неожиданными для экспертов, поскольку по опросам его шансы оценивались невысоко.



Поскольку никто из кандидатов в первом туре не набрал более 50% голосов избирателей, состоится второй тур выборов президента Румынии. Он пройдёт 8 декабря. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство голосов.

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#румыния
#выборы
Кипр собирается вступить в НАТО
25 ноября 2024, 10:38

Фото: iStock/Jean-Marc Pierard

Республика Кипр объявила о планах по вступлению в НАТО. Стратегия постепенного сближения страны с Североатлантическим альянсом была в центре внимания в ходе встречи президента островного государства Никоса Христодулидиса с главой США Джо Байденом в конце октября, пишет греческая газета «Катимерини».
Напомним, что Кипр был одним из членов-основателей Движения неприсоединения. Однако в 2004 году страна вышла из него в связи со вступлением в Евросоюз.

30 октября Христодулидис прибыл в Вашингтон. Это стало первым визитом кипрского президента в столицу США с 1996 года.

Политика президента Кипра, избранного по итогам выборов в феврале 2022 года, заключается в полной поддержке санкций против России и укреплении связей с США. При этом ранее кипрские власти отмечали, что вступление в НАТО сопряжено с рядом трудностей, в частности, из-за недовольства этим соседней Турции. Также островное государства не соответствует условиям для членства в альянсе.

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#кипр
#нато
#сша
#политика
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Общественники в ФРГ требуют от Киева компенсации за подрыв «Северных потоков»
25 ноября 2024, 09:03

Фото: istockphoto/guteksk7

Причастность украинских спецслужб к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Поэтому Киев должен компенсировать материальный ущерб и упущенную выгоду Германии.
Об этом говорится в заявлении немецкого общественного движения Stoppt die Sanktionen («Остановите санкции»), выдержки из которого приводит ТАСС.

«Ответственность за эту террористическую атаку, несомненно, лежит на украинском правительстве и украинской разведывательной службе», — утверждают общественники.

Авторы заявления подчёркивают, что подрыв газопроводов был направлен не только против России, но и против Германии и её эконмических интересов. Лидеры движения Stoppt die Sanktionen, которых поддержали в Бундестаге, потребовали, чтобы поддержка Украины со стороны Берлина была прекращена до тех пор, пока киевские власти не будут привлечены к ответственности, а ужерб от террористических актов не будет компенсирован.

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#санкции
#поддержка
#северный поток
#германия
#украина
#компенсация
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Кабинет министров РФ не поддержал закон о депремировании работников
25 ноября 2024, 08:26

Фото: istockphoto/Zolnierek

Правительство РФ не поддержало законодательную инициативу ЛДПР, согласно которой в Трудовом кодексе предполагалось закрепить понятие «депремирование» и порядок соответствующей процедуры.
Официальный отзыв кабинета министров приводит ТАСС. В законопроекте под депремированием подразумевалась невыплата или сокращение поощрительной, стимулирующей части заработной платы. Предполагалось, что депремирование работника стало бы возможным при наличии основания, закреплённого в трудовом договоре либо ином ведомственном нормативном акте, причём на сумму, не превышающую 20% от зарплаты.

Однако в кабинете министров данные поправки к ТК не одобрили, указав, что они противоречат позиции Конституционного суда РФ. Произвольное уменьшение или отмена выплат стимулирующего характера не допускается без изменения условий трудового договора. Принятие данного закона привело бы к ущемлению трудовых прав работников.

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#поправки
#зарплаты
#рф
#правительство
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Китай испугался сближения России и КНДР
The Guardian: Китай испугался сближения России и Северной Кореи
25 ноября 2024, 05:21

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)

Сближение России и КНДР невыгодно Китаю, поскольку Соединенные Штаты могут укрепить свой союз с Японией и Южной Кореей. По данным The Guardian, об этом заявил заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований.
«Китай не выступал с прямой критикой России, но мы считаем, что усиливающаяся координация действий между Пхеньяном и Москвой нервирует их», – сказал он.

По его словам, укрепление отношений взаимоотношений между Москвой и Пхеньяном может побудить Северную Корею усилить провокации, противоречащие интересам Китая. Это также может стать поводом для укрепления отношений США с Южной Кореей и Японией, что, в свою очередь, может ограничить влияние Пекина в Восточной Азии.

Ранее Кэмпбелл заявил, что расширение отношений между Россией и Китаем может повлиять на всю мировую политику.

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#китай
#кндр
#сша
#россия
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В Раде назвали Зеленского «верховным ТЦКшником»
25 ноября 2024, 04:39

Фото: iStock/olegda88

Президент Украины Владимир Зеленский давно превратился в «верховного ТЦКшника» для всего мира. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, обвиняемый в государственной измене.
По его словам, в задачи «ТЦКшника» входит обеспечение продолжения боевых действий, выпаривание оружия и денег у Запада, а также «отправка нового мяса на фронт». Депутат подчеркнул, что Зеленский не обязан соблюдать Конституцию и права человека при выполнении этих обязанностей.

«Зеленский для внешнего мира, и для дирижеров войны, в частности, – давно превратился из президента в Верховного ТЦКшника. Поверьте, он, как и рядовой ТЦКшник, понимает, что если не отправит сдохнуть вас и всех нас, то сдохнет рано или поздно сам», – сказал Дубинский.

Ранее Дубинский выразил мнение, что уход Зеленского с поста президента Украины не изменит ситуацию в стране.

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#владимир зеленский
#верховная рада
#депутат
#украина
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В Госдуме прокомментировали заявление главы французского МИД об ударах по России
Депутат Белик: заявление главы МИД Франции об ударах по РФ – акт агрессии
25 ноября 2024, 02:51

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Государственной Думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о ракетных удара по территории России, передает РИА Новости.
По его словам, Украина является военным полигоном для Парижа. Он расценил заявление французского министра как акт агрессии против Российской Федерации и посчитал, что финансовое положение можно улучшить, если вывести высокотехнологичные ракеты на новые рынки сбыта.

23 ноября министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Киев имеет право наносить удары вглубь территории России с помощью французских ракет большой дальности.

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#госдума
#севастополь
#депутат
#ракетный удар
#франция
#мид
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Симоньян назвала виновного в краже будущего у Украины
Симоньян: Украина потеряла свое будущее из-за Бориса Джонсона
25 ноября 2024, 01:43

Борис Джонсон (фото: РИА Новости/Джастин Гриффитс-Уилльямс)

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон лично виноват в том, что Украина потеряла свое будущее. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире телепрограммы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
По ее словам, вмешательство Джонсона в мирные переговоры в Стамбуле привело к тому, что Украина потеряла большое количество людей и городов и разрушила свое будущее.

Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. По ее словам, так закончится конфликт на Украине.

До этого главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировалаобращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.

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#маргарита симоньян
#украина
#владимир путин
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Симоньян назвала способную остановить коллективный Запад причину
Симоньян: США и Европа остановятся, когда по-настоящему испугаются
25 ноября 2024, 01:24

Фото: РИА Новости/Анатолий Медведь

США и Европа остановятся только тогда, когда по-настоящему испугаются, заявил главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Журналист пояснила, что в настоящее время для США не имеет смысла прекращать конфликт на Украине.

«Почему они не остановятся? Потому что у них нет причин. Кто бы на месте Америки остановился? ВПК растет вверх, лобби, которое и командует во многом тем самым дип-стейтом, который управляет Америкой, мы же все знаем, что Америкой не управляют президенты, – да, это такие вот фотокарточки», – добавила Симоньян.

Ранее Симоньян заявила, что конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. По ее словам, так закончится конфликт на Украине.

До этого главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян прокомментировалаобращение президента РФ Владимира Путина, подчеркнув, что вопрос о том, «кто первый даст заднюю», даже не стоит.

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#маргарита симоньян
#украина
#европа
#сша
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Симоньян рассказала о способе завершить конфликт на Украине
25 ноября 2024, 00:44

Маргарита Симоньян (Фото: kremlin.ru)

Конфликт на Украине может закончиться ракетным ультиматумом. Такое мнение высказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

«Опять же, я пока не знаю, это уже ультиматум той же ракеты, и тогда они вернутся или им придется появиться снова», – сказала он, комментируя удар российской баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

По словам Симоньян, так закончится конфликт на Украине, потому что «пока они не испытают войну на своей шкуре, они все будут разбрасываться этими лозунгами».

21 ноября российский лидер в своём обращении к военным и гражданам страны раскрыл подробности двух атак на Россию. По его словам, 19 и 21 ноября ВСУ запустили ракеты в сторону объектов на территории Курской и Брянской областей. Использовались системы ATACMS, Storm Shadow и HIMARS производства США и Великобритании.

Российские силы ПВО успешно отразили атаки, не позволив ракетам достичь своих целей. Путин подчеркнул, что нанесение ударов с использованием западных систем вооружения невозможно без специалистов из тех стран, где они производились. В ответ на эти действия Россия использовала для удара по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске новейшую ракетную систему средней дальности «Орешник». Без ядерной боеголовки, подчеркнул президент.

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#владимир путин
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