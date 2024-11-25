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Независимый кандидат Кэлин Джорджеску вышел в лидеры в ходе первого тура президентских выборов в Румынии. На данный момент обработано 99,4% голосов избирателей.
По данным Центральной избирательной комиссии страны, он набрал 22,69 процента голосов, сообщает румынское издание Adevarul. На втором месте идёт действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. За него проголосовали 19,43% избирателей. Замыкает тройку лидеров президентской гонки глава «Союза за спасение Румынии» Елена Ласкони. У неё 18,93% голосов.
Кэлин Джорджеску считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией. Он также критиковал поставки США вооружений Украине. Независимый кандидат выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые в годы Второй мировой войны поддерживали фашистскую Германию. Результаты Джорджеску стали неожиданными для экспертов, поскольку по опросам его шансы оценивались невысоко.
Поскольку никто из кандидатов в первом туре не набрал более 50% голосов избирателей, состоится второй тур выборов президента Румынии. Он пройдёт 8 декабря. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство голосов.
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Кэлин Джорджеску считает, что членство в НАТО не может гарантировать безопасность Румынии и выступает за союз с Россией. Он также критиковал поставки США вооружений Украине. Независимый кандидат выступает за традиционные ценности, но при этом прославляет военных Румынии, которые в годы Второй мировой войны поддерживали фашистскую Германию. Результаты Джорджеску стали неожиданными для экспертов, поскольку по опросам его шансы оценивались невысоко.
Поскольку никто из кандидатов в первом туре не набрал более 50% голосов избирателей, состоится второй тур выборов президента Румынии. Он пройдёт 8 декабря. Победителем станет кандидат, набравший простое большинство голосов.
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Александр Бойцов