В Финляндии высказались об идее Минобороны РФ по уточнению госграницы

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МИД Финляндии «прорабатывает детали» после предложения Минобороны России обновить координаты российских морских границ в акватории Балтийского моря. Об этом сообщила глава финского ведомства Элина Валтонен.
Во вторник, 21 мая, Минобороны РФ предложило обновить координаты госграницы в районе акватории Балтийского моря. Данная мера обоснована тем, что прямые исходные линии России в Финском заливе не имеют продолжения и не замыкаются на территорию РФ, что не позволяет точно определить внешнюю границу её внутренних морских вод. В данный момент соответствующий нормативный акт находится на стадии подготовки и должен вступить в силу в январе 2025 года.
Валтонен отметила, что Конвенция ООН по морскому праву содержит положения об определении морских зон прибрежных государств, включая их пересмотр. Она выразила надежду на то, что Россия будет действовать в соответствии с положениями этого документа.
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Анастасия Чинкова