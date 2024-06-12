В МИД предупредили, что под ударом спецслужб Дании может оказаться любой россиянин

Фото: сайт МИД РФ
Российские граждане могут стать целью спецслужб Дании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«МИД России внимательно следит за ситуацией с российской гражданкой, задержанной в Дании 11 июня по подозрению в содействии иностранным спецслужбам. Датские власти не представили никаких доказательств ее противоправной деятельности», — подчеркнула Захарова.Она отметила, что под удар спецслужб Дании может попасть любой россиянин, и Москва будет продолжать защищать права своих граждан за рубежом.
11 июня в Дании была арестована гражданка России по подозрению в содействии российской разведке. Задержание проводилось в сотрудничестве с полицией Южной Зеландии и Лолланд-Фальстера.
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