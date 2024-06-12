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В МИД предупредили, что под ударом спецслужб Дании может оказаться любой россиянин

В МИД РФ заявили об отсутствии доказательств у Дании вины задержанной россиянки
12 июня 2024, 13:46
Фото: сайт МИД РФ

Фото: сайт МИД РФ

Российские граждане могут стать целью спецслужб Дании, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
«МИД России внимательно следит за ситуацией с российской гражданкой, задержанной в Дании 11 июня по подозрению в содействии иностранным спецслужбам. Датские власти не представили никаких доказательств ее противоправной деятельности», — подчеркнула Захарова.
Она отметила, что под удар спецслужб Дании может попасть любой россиянин, и Москва будет продолжать защищать права своих граждан за рубежом.



11 июня в Дании была арестована гражданка России по подозрению в содействии российской разведке. Задержание проводилось в сотрудничестве с полицией Южной Зеландии и Лолланд-Фальстера.

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Суд Евросоюза отклонил иск ВЭБ.РФ по отмене европейских санкций
12 июня 2024, 14:11

Фото: istockphoto/designer491

Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге отклонил жалобу российской государственной корпорации ВЭБ.РФ, которая стремилась исключить себя из европейского списка санкций. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на решение суда.
«Жалоба отклонена. Государственной корпорации развития ВЭБ.РФ необходимо оплатить, кроме собственных издержек, издержки, понесенные Советом ЕС», — говорится в документе.
Отмечается, что слушания по данной жалобе прошли в январе этого года. Судебные материалы утверждают, что госкорпорация стремилась оспорить введенные ограничительные меры, указывая на ошибки в оценке фактов, допущенные при принятии решения ЕС, а также на ряд других обстоятельств.

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В МИДе назвали уткой данные о планах Грузии восстановить дипотношения с Россией
12 июня 2024, 13:41

Фото: iStock/vlad_karavaev

Данные о планах правительств Грузии и России восстановить дипломатические отношения между двумя странами не соответствует действительности. Об этом сообщили РБК в российском МИДе.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что не видят смысла давать комментарии относительно различных «уток», тиражируемых грузинскими оппозиционными ресурсами. Ранее телеканал Mtavari Arkhi сообщил о работе правительств РФ и Грузии над восстановлением дипломатических отношений.

Напомним, Грузия разорвала дипотношения с Россией в сентябре 2008 года, после того как Москва провела операцию «по принуждению к миру», а также признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств.

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В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы

Путин поздравил сограждан с Днем России
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#рф
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Путин поздравил сограждан с Днем России
Путин: россиян объединяют патриотизм и ответственность за родину
12 июня 2024, 13:19

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин поздравил сограждан с Днем России. Об этом Путин сообщил на церемонии вручения госнаград в Кремле.
По словам российского лидера, в РФ данный праздник отмечается «с уважением к своей стране, к ее многовековой истории, заветов наших предков, их достижений и побед». Отмечать День России крайне необходимо и исторически верно, поскольку он является символом единства тысячелетнего пути России, подчеркнул глава государства.

Путин заключил, что вся страна и ее народ поддерживает участников специальной военной операции.

Напомним, ежегодно День России отмечается 12 июня. В этот день в 1991 году состоялись первые в истории страны всенародные прямые выборы президента.

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Армия Израиля зафиксировала запуск около 90 снарядов из Ливана
12 июня 2024, 11:18

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Израильские военные зафиксировали запуск около 90 снарядов из Ливана во время мощного обстрела северных районов Израиля. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Уточняется, что часть снарядов была перехвачена силами противовоздушной обороны. Другая часть снарядов упала в некоторых районах на севере Израиля.

Согласно информации источника, в результате обстрела в некоторых местах возникли пожары. По факту обстрела проводится проверка.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В Крыму национализировали активы экс-премьера Украины Яценюка и певицы Джамалы
12 июня 2024, 10:41

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Председатель Госсовета республики Владимир Константинов заявил, что в Крыму национализировали активы бывшего премьера Украины Арсения Яценюка и певицы Джамалы. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что в пользу Крыма были изъяты учебный корпус, гараж и крупный земельный участок в Ялте, которые ранее принадлежали украинскому экс-премьеру. По словам Константинова, под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы: несколько земельных участков и жилое здание в Алуште. Примечательно, что объекты были оформлены на ее семью.

Константинов заключил, что имущество ряда украинских политиков и олигархов также было национализировано.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что квартиру семьи соратника президента Украины Владимира Зеленского и предпринимателя Виталия Хомутынника национализировали.

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Путин утвердил денонсацию соглашения с Украиной о культурных центрах
12 июня 2024, 10:16

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения с Украиной об учреждении и условиях деятельности информационно-культурных центров. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Отмечается, что данное соглашение предусматривало создание Российского центра науки и культуры в Киеве и Национального культурного центра Украины в Москве. Документ был подписан в 1998 году, однако вступил в силу в 2012 году.

Согласно информации источника, в 2014 году работа российского центра на Украине серьезно усложнилась из-за условий — он неоднократно подвергался нападениям националистических группировок. После введения в 2021 году Киевом санкций против Россотрудничества, Российский центр науки и культуры был вынужден полностью прекратить работу.

Напомним, 10 февраля 2024 года стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. В апреле прошлого года Киевский горсовет сообщил о расторжении договора аренды с посольством РФ в Киеве и угрожал процессом национализации здания.

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Медведев поздравил сограждан с Днем России картой, включающей Украину
12 июня 2024, 09:48

Фото: сайт Кремля

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал в своем Telegram-канале поздравление с Днем России.
Анимированное видео представляет собой постепенно открывающуюся карту России. Ее границы заполняют цвета российского триколора.

Отмечается, что флаг окрашивает территорию государства с Курил на востоке и постепенно доходит до западных границ. Цвета российского флага на опубликованной Медведевым карте также закрашивают и территорию современной Украины, куда вошли не только восточные ее области, но и Киев, и западные регионы.




Зампред Совета безопасности РФ подписал данную анимированную открытку фразой: «С Днём России!».

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#рф
#дмитрий медведев
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Минобороны раскрыло детали второго этапа ядерных учений
Минобороны: во втором этапе ядерных учений участвуют ракетчики и корабли ВМФ
12 июня 2024, 09:20

Фото: iStock/vladj55

Во втором этапе учений нестратегических ядерных сил задействован личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа и Военно-морской флот. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что участвующие в учениях экипажи кораблей ВМФ отработают снаряжение судов «специальными боевыми частями крылатых ракет морского базирования» и выходы в конкретные районы патрулирования. Сроки завершения данного этапа учений не называются.

Ранее российское военное ведомство опубликовало видео с учений с нестратегическим ядерным оружием. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, 6 мая текущего года российский Генштаб по поручению главы российского государства Владимира Путина начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа и сил ВМФ, в том числе с использованием нестратегического ядерного оружия.

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#ядерное оружие
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В Совфеде предрекли России стратегический прорыв к мировому лидерству
Матвиенко: Россия укрепится в ряду мировых лидеров после стратегического прорыва
12 июня 2024, 08:08

Фото: сайт Кремля

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко написала в своем блоге, что РФ укрепится в ряду мировых лидеров технологического и экономического прогресса после того, как совершит стратегический прорыв.
Она отметила, что в скором времени России предстоит совершить новый виток развития, цели и задачи которого определил глава государства Владимир Путин. По словам Матвиенко, что российский президент представил гражданам определенный образ будущего государства, который отвечает высоким стандартам качества жизни.

​Спикер Совфеда заключила, что РФ продолжит борьбу за сохранение истинных ценностей человечества.

Ранее Матвиенко заявила, что Россия — это страна, которая является альтернативой тупиковому западному пути развития.

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