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В Минфине рассказали о причина августовского роста процифицита российского юбюджета

Минфин: профицит бюджета в августе связан с высокой динамикой
07 сентября 2024, 05:00
Фото: iStock/Oleg Elkov

Фото: iStock/Oleg Elkov

Увеличение профицита бюджета в августе связано с высокой динамикой доходов и низким уровнем расходов, сообщили РИА Новости в Министерстве финансов.
Последнее явление характерно для сезона, отметили в министерстве. По данным ведомства, в августе был сформирован временный профицит в размере 767 миллиардов.

6 сентября Министерство финансов сообщило, что по итогам января-августа общий объем доходов российского бюджета увеличился на 35,5% и достиг 23,29 триллиона рублей, что соответствует уровню аналогичного периода 2023 года.



В агентстве отметили, что приведенные данные являются предварительными и окончательные результаты будут объявлены позже. Аналитики резюмировали, что по доходам бюджетной системы в целом наблюдается устойчивая положительная динамика с годовым темпом роста 22 %.

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#бюджет
#расходы
#доходы
Минэкономразвития: Рост ВВП в России в 2024 году составит 3,9%
Минэкономразвития улучшило прогноз роста ВВП России в 2024 году до 3,9%
06 сентября 2024, 21:35

Фото: istockphoto/inda Noipho

Минэкономразвития улучшило прогноз по росту российской экономики в 2024 году. Теперь рост ВВП прогнозируют на 3,9%, предыдущий планируемый показатель в апреле был на уровне 2,8%.
«На последующие годы мы прогнозируем некоторое снижение реальных темпов роста ВВП, в том числе потому что, так или иначе, сработает ужесточение денежно-кредитных условий со стороны Банка России», – приводит комментарий ведомства РГ.

По прогнозу на 2025 реальный рост ВВП составит 2,5%. В 2026 – 2,6% и 2,8% – в 2027 году, сообщает Минэкономразвития.

Кроме этого в ведомстве готовят консервативный сценарий, куда закладывают риски замедления мировой экономики и снижение спроса и цен на экспорт из России.

Ранее Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Это связано с антироссийскими экономическими санкциями, которые запрещают финансовым институтам приобретать наличные стран Запада.

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Нацбанк Киргизии ввёл ограничения на один вид платежей
НКБР запретил любые платежи за товары без их реальной доставки в страну
06 сентября 2024, 18:58

Фото: iStock/HStocks

Нацбанк Киргизии (НБКР) запретил всем республиканским организациям осуществлять платежи по контрактам на поставку товаров, направляемых в иностранные государства без фактической доставки на территорию республики. Об этом пишет издание Economist.kg.
Отмечается, что ограничение введено на год. Его целью является стремление обеспечить безопасность экономики страны, а также сохранить финансовую стабильностью.

Издание пишет, что се поднадзорные национальному банку организации обязаны ему следовать. В их число входят банки, платёжные системы и микрофинансовые организации. Однако есть и исключения в лице уполномоченных государственных компаний, которые в скором времени будет определены правительством страны.

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#экономика
#платёж
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В Подмосковье проведут обучающую программу для мам-предпринимательниц
06 сентября 2024, 15:51

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Обучающая программа «Мама-предприниматель» стартует в Московской области 16 сентября, она поможет женщинам в декрете или с несовершеннолетними детьми начать и развить своё дело, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.
«Программа проводится в формате очного тренинга-интенсива. На заключительном этапе участниц ждёт конкурс бизнес-проектов. Победительница получит грант размером 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса, кроме того, ей предоставят возможность принять участие в федеральном этапе программы, где можно выиграть грант до 1 миллиона рублей», — говорится в сообщении.
Регистрация на участие в программе проводится до 9 сентября по ссылке.

В министерстве отметили, что курс «Мама-предприниматель» проводится в Подмосковье уже третий год, прошлогодними финалистками стали десять жительниц региона.

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Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
ЦБ РФ до 9 марта 2025 года продлил ограничения на снятие наличной валюты
06 сентября 2024, 12:31

Фото: iStock/Oakozhan

Банк России продлил до 9 марта 2025 года ограничения на снятия наличной иностранной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что такое решение было принято в связи с действующими против России санкционными ограничениями, запрещающими отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту стран Запада.

Для россиян, которые открыли свой валютный счёт или вклад до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие наличных в сумме остатка средств на 00:00 мск 9 марта 202 года. Однако сумма не должна превышать 10 тысяч американских долларов или такой же суммы в евро.

Также по-прежнему сохраняется возможность получить оставшиеся на счету средства в рублях. При этом сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ для размещённых до 9 сентября 2022 года средств. Финансы, размещённые после этой даты, выдаются банком по курсу на дату выдачи.

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#банк россии
#ограничения
#валюта
#деньги
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В Петербурге хотят выставить на аукцион комплекс знаменитой тюрьмы «Кресты»
06 сентября 2024, 11:58

Фото: istockphoto/Oksana Chaun

Имущественный комплекс бывшей тюрьмы «Кресты» в Санкт-Петербурге будет выставлен на аукцион до конца нынешнего года. Об этом сообщил генеральный директор компании «Дом.РФ» Виталий Мутко.
По оценкам экспертов, рыночная цена комплекса составляет примерно один миллиард рублей, передают «Ведомости». Специалисты отмечают выгодное и удобное с разных точек зрения расположение объекта. Вместе с тем, очевидно, что переоборудование и обустройство комплекса потребует значительных инвестиций.

Тюремный комплекс «Кресты» был построен в 1884-1889 гг. на Арсенальной набережной на месте бывшего пивоваренного завода и винных погребов архитектором Антонием Томишко. В разное время в этой тюрьме сидели Лев Троцкий (Бронштейн), Анатолий Луначарский, Николай Заболоцкий, Лев Гумилев и Иосиф Бродский.

Из лота до начала торгов выведены находящиеся на территории комплекса церковь Святого Благоверного князя Александра Невского, которую передадут местной епархии, и общежитие.

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Произведённая в Подмосковье бытовая химия поступила в торговую сеть Казахстана
06 сентября 2024, 09:50

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В магазины одной из самых крупных торговых сетей Казахстана поступила бытовая химия, произведённая в подмосковных Мытищах компанией «ИНТЕРСЭН-плюс», сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«В этой ритейл-сети мы решили представить свою бытовую химию под брендом SPELL. Благоприятному ценообразованию способствует то, что при её создании используются флаконы, изготовленные нами на собственном производственном оборудовании», — рассказал гендиректор компании Дмитрий Куршин.
Сеть, закупившая подмосковную бытовую химию, состоит из более чем 200 магазинов в 14 городах Казахстана. Сейчас покупателям там предлагается 12 товаров от «ИНТЕРСЭН-плюс», в том числе средство для удаления плесени, антижир для стеклокерамики, средства для чистки стёкол и пр.

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#экономика
#экспорт
#производство
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#мытищи
#мининвест мо
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В Шатуре устроят семейный гастрофестиваль «Вкусные традиции»
05 сентября 2024, 22:31

Фото: iStock / dimagemaker

В сквере «Олимпийский» в Шатуре 14 сентября пройдёт гастрономический фестиваль «Вкусные традиции». Он будет посвящён дню городского округа, сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Фестиваль проведут в четырёх категориях: «Рецепты бабушек», «Быстрый перекус», «Блюдо для всей семьи» и «Домашняя выпечка». Оценку будут выставлять с учётом соответствия тематике, внешнего вида и вкуса блюда, оригинальности приготовления и подачи», – говорится в сообщении.
В фестивале могут принять участие предприятия, организации и учреждения, а также семьи города. Любой желающий может присоединиться к этому семейному празднику и показать своё кулинарное мастерство. Участники будут представлять готовые блюда с рецептом приготовления.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Заявки на участие в мероприятии принимаются до 6 сентября по электронной почте Центрального Дома культуры им. Н.Н. Нариманова dknarimanova2@yandex.ru с пометкой «Гастрономический фестиваль».

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#экономика
#гастрономия
#фестиваль
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#шатура
#день города
#кулинария
#московская область
#минсельхозпрод мо
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Три начинающих фермера из Клина получили гранты «Агростартап»
05 сентября 2024, 16:25

Фото: iStock/grafvision

Гранты по подмосковной программе поддержки начинающих фермеров «Агростартап» получили в этом году одиннадцать человек, в том числе — три представителя городского округа Клин, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В число фермеров, прошедших конкурсный отбор на получение гранта, вошли представители Клина Владимир Родченко (разведение пчёл, производство и реализация мёда и других продуктов пчеловодства», Татьяна Чернигина (разведение форели) и Дмитрий Хан (разведение осетров)», — говорится в сообщении.
А областном Минсельхозпроде напомнили, что на грант «Агростратап» могут претендовать ещё не реализованные фермерские проекты, а также хозяйства, зарегистрированные в текущем году. Средства предназначены на покупку земли, оборудования, сельскохозяйственных животных и пр. При этом получатель гранта должен вложить не менее 10% собственных средств и в течение пяти лет создать новые рабочие места.

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#клин
#гранты
#сельское хозяйство
#фермерские хозяйства
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Инвестиции в обрабатывающую промышленность Подмосковья выросли на 40%
05 сентября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Общий объём инвестиций, вложенных в крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Московской области, за первые шесть месяцев текущего года вырос более чем на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
«Крупные и средние предприятия обрабатывающей промышленности Подмосковья в январе-июне этого года инвестировали в основной капитал более 103 млрд рублей. Это на 40,2% больше, чем за первое полугодие 2023 года», — отметила зампред областного правительства — глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что активнее всего растут инвестиции в производство компьютеров, оптических и электронных изделий. Кроме того, стабильно высоким является объём вложений в областные предприятия пищевой промышленности.

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