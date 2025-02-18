В новой школе Реутова внедрили искусственный интеллект

Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, гендиректор АО «ВПК «НПО машиностроения» Александр Леонов и глава Реутова Филипп Науменко осмотрели новую школу в микрорайоне 10А перед её официальным открытием. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Уникальность школы заключается в том, что в ней будет реализован совместный со Сбербанком проект цифрового образовательного пространства. Платформа СберКласс состоит из модулей по всем предметам школьной программы и позволяет детям осваивать не только знания, но и навыки работы с искусственным интеллектом», – отметили в администрации.Фото: пресс-служба администрации г. о. Реутов
Система безопасности в школе тоже основана на использовании нейросети. Она анализирует изображение с 80 камер видеофиксации, и если возникнет нештатная ситуация оперативно, передаёт сигнал ответственным сотрудникам.
В новом здании уже сейчас идут пробные занятия по дополнительным дисциплинам. Ребята из медиакласса рассказали, как продвигается работа по созданию летописи школы. Отдельной страницей в неё войдет история НПО машиностроения и его основателя – академика Челомея. Ученики хотят заслужить, чтобы их школа носила имя академика.
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Лора Луганская