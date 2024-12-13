В Подмосковье совершили покушение на производителя «Искандера»

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В подмосковной Коломне предотвратили покушение на замдиректора по производству АО «НПК "КБ машиностроения"» Геннадия Девяткова.
Как сообщает «Газета. ru» со ссылкой на Telegram-канал «112», 21-летний Шандро Шишков и 23-летний Денис Кайзер через мессенджер получили заказ и заложили мину под автомобиль Toyota Land Cruiser Девяткова. Взрывное устройство должно было сработать утром, когда гендиректор сядет в машину и поедет на работу.
Преступники были задержаны ФСБ. Оперативники ищут заказчиков преступления.
Конструкторское бюро машиностроения в Коломне разрабатывает и выпускает ракетные комплексы различного назначения, например: «Искандер», «Шмель» и «Игла».
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Преступники были задержаны ФСБ. Оперативники ищут заказчиков преступления.
Конструкторское бюро машиностроения в Коломне разрабатывает и выпускает ракетные комплексы различного назначения, например: «Искандер», «Шмель» и «Игла».
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Анастасия Ларина