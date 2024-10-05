В России высказались об идее замены учителей роботами

Сайт Кремля
Роботы никогда не заменят российских учителей. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко в колонке на сайте Совета Федерации.
По ее словам, российские власти будут и дальше поддерживать роль учителя как ключевой фигуры в образовании. Матвиенко отметила, что не может представить себе робота, который мог бы полностью заменить учителя, добавив, что Российская Федерация не пойдет по этому пути.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя требует особого уважения. По его словам, их труд имеет «глубочайший созидательный смысл», они помогают людям найти свое призвание и тот путь, который они должны пройти на благо народа и Отечества.
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«Даже в условиях таких тектонических сдвигов мы должны не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить ее. Это одна из главных задач государства. По крайней мере, мы в России видим это именно так», – написала она.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя требует особого уважения. По его словам, их труд имеет «глубочайший созидательный смысл», они помогают людям найти свое призвание и тот путь, который они должны пройти на благо народа и Отечества.
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Александр Климов