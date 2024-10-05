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В России высказались об идее замены учителей роботами

Матвиенко: российских учителей не будут заменять роботами
05 октября 2024, 02:24
Сайт Кремля

Сайт Кремля

Роботы никогда не заменят российских учителей. Об этом заявила председатель верхней палаты парламента РФ Валентина Матвиенко в колонке на сайте Совета Федерации.
По ее словам, российские власти будут и дальше поддерживать роль учителя как ключевой фигуры в образовании. Матвиенко отметила, что не может представить себе робота, который мог бы полностью заменить учителя, добавив, что Российская Федерация не пойдет по этому пути.

«Даже в условиях таких тектонических сдвигов мы должны не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить ее. Это одна из главных задач государства. По крайней мере, мы в России видим это именно так», – написала она.



Ранее президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя требует особого уважения. По его словам, их труд имеет «глубочайший созидательный смысл», они помогают людям найти свое призвание и тот путь, который они должны пройти на благо народа и Отечества.

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Израиль призвал жителей пригорода Бейрута к срочной эвакуации
05 октября 2024, 02:03

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Израиль призвал к срочной эвакуации жителей южных пригородов Бейрута. С таким призывом на арабском языке выступил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри в социальной сети X.
По словам Эдри, речь идет о жителях района Бурдж аль-Бараджне. По словам израильских военных, рядом с их домами находятся объекты ливанского шиитского движения «Хезболла».

«Ради вашей безопасности и безопасности ваших близких вы обязаны немедленно эвакуироваться из этого здания и прилегающих к нему домов и находиться на расстоянии не менее 500 метров от них», – сообщается в заявлении.

Накануне министр обороны Израиля заявил, что для «Хезболлы» есть «сюрпризы». Он также сказал, что движение уже понесло серьезные потери.

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#израиль
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#цахал
#ливан
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Путин назвал вызывающую особое уважение профессию
Путин: в труд учителей заложен созидательный смысл, он помогает людям
05 октября 2024, 01:14

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что профессия учителя требует особого уважения , передает РИА Новости.
Глава государства поздравил преподавателей с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что их труд имеет «глубочайший созидательный смысл», поскольку они работают на благо своего народа и страны, помогая людям найти свою профессию и свой путь.

«И ваш пример, уверен, вдохновляет многих молодых людей, подростков еще, на то, чтобы выбрать для себя педагогическую специальность», – сказал глава государства.

По его словам, благодаря преемственности поколений Россия может уверенно двигаться вперед и совершенствовать свою систему образования.

Президент Путин ранее заявлял, что современное образование должно отвечать требованиям XXI века. В частности, необходимо строить новые здания учебных заведений, ремонтировать и обновлять существующие.

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#преподаватель
#образование
#поздравление
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Байден оценил возможность полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке
Байден: США не могут утверждать, что крупной войны на Ближнем Востоке не будет
05 октября 2024, 00:57

Фото: istock/rrodrickbeiler

Соединенным Штатам трудно утверждать, что полномасштабной войны на Ближнем Востоке можно избежать. С такой оценкой выступил президент Джо Байден, слова которого приводятся на сайте Белого дома.
По словам американского лидера, Штаты делают «многое», чтобы предотвратить эскалацию.

«В основном мы пытаемся подтолкнуть остальные страны в мире и наших союзников к участию, как это делает Франция в Ливане, в снижении напряженности», – подчеркнул Байден.

В то же время он сказал, что трудно «говорить о чем-либо с уверенностью сложно», потому что у Ирана есть «столь нерациональные прокси-силы» в Ливане, такие как «Хезболла» и хуситы.

Ранее сообщалось, что США планируют добиться выборов нового президента Ливана на фоне израильской операции против «Хезболлы».

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#хезболла
#ливан
#израиль
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#сша
#джозеф байден
#война
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Зеленский высказался о вторжении в Курскую область
Зеленский: операция в Курской области организована в целях мотивации союзников
05 октября 2024, 00:29

Вторжение в Курскую область украинскими войсками была совершена для поднятия боевого духа союзников. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, передает «РБК-Украина».
Он объяснил, что целью операции в российском регионе было желание помочь западным партнерам стать «более решительными» в оказании помощи Киеву. Зеленский также хотел донести до своих партнеров необходимость усилить давление на Россию для «справедливого завершения» конфликта.

Ранее президент Украины заявил, что атака на Курскую область была проведена с целью перемещения российских войск. Он также отметил, что, по имеющимся данным, украинские войска смогли добиться желаемого результата.

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Байден выразил сомнение в мирном исходе выборов в США
Байден усомнился в мирном исходе выборов в США
04 октября 2024, 23:24

kremlin

Президент США Джо Байден выразил сомнение в том, что президентские выборы пройдут мирно. Как сообщает ТАСС, об этом он заявил в беседе с журналистами в Белом доме.
По его словам, то, что сказал бывший президент США Дональд Трамп после своего поражения на последних выборах, было «очень опасно». Байден подчеркнул, что кандидат в вице-президенты от республиканцев Джеймс Дэвид Вэнс не говорил, что примет любой результат голосования.

«Я уверен, что выборы будут свободными и честными. Но я не знаю, будут ли они мирными. Они [Трамп и Вэнс] даже не приняли результаты прошлых выборов. Поэтому я обеспокоен тем, что они будут делать», – сообщил президент.

Ранее Джо Байден пошутил о своем возвращении в президентскую гонку. Один из репортеров спросил президента, не пересматривает ли он свое решение сняться с выборов и не думает ли вернуться в президентскую гонку. Байден ответил, что «вернулся».

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#джозеф байден
#дональд трамп
#выборы
#сша
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Столтенбер рассказал, как пытался переманить советского разведчика КГБ
Бывший генсек НАТО Столтенберг пытался переманить советского разведчика КГБ
04 октября 2024, 22:31

Фото: сайт НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в юности обедал с советскими разведчиками КГБ и пытался переманить одного из них. Об этом бывший генсек рассказал в интервью Financial Times.
По словам Столтенберга, встреча с КГБ была в 80-х, когда он возглавлял Лигу рабочей молодежи Норвегии.
«Все заключалось в том, чтобы они пригласили меня на обед. И я ел эти громадные сэндвичи с креветками за одним столом в одном и том же ресторане в Осло, примерно раз в месяц, с парнем по фамилии Кириллов. И он был из КГБ», — поведал бывший генеральный секретарь НАТО.

А в начале 90-х норвежская разведка предложила Столтенбергу переманить Кирилова, но разведчик отказался. Позже Столтенберг узнал, что в советской разведке ему присвоили кодовое имя «Стеклов».

Ранее сообщалось, что против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине. По мнению авторов, Столтенберг участвовал в заговоре для осуществления плана, являющегося «вирусом против мира».

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#встреча
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#политика
#ссср
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США рассматривают возможность введения санкций против Ирана
Байден: санкции США в отношении Ирана могут затронуть нефтяную отрасль
04 октября 2024, 21:34

Фото: iStock/Racide

Власти США рассматривают возможность введения санкций против Ирана. Об этом заявил президент страны Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
Он подчеркнул, что ограничения могут быть введены в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке. При этом они могут коснуться и нефтяной отрасли Ирана.

Также американский лидер отметил, что Израиль пока не принял окончательное решение о характере ответного удара по Ирану за недавнюю атаку. При этом Иерусалиму необходимо рассмотреть альтернативы атакам по нефтяным объектам.

Ранее в этот день Иран пригрозил Израиль ответным ударом по НПЗ и газовым месторождениям в случае нападения Иерусалима на Тегеран.

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#сша
#иран
#джозеф байден
#санкции
#политика
#нефть
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«Нарушение прав и свобод»: Таджикистан недоволен изменениями миграционной политики РФ
В Таджикистане указали на «нарушение прав и свобод» своих граждан в России
04 октября 2024, 20:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Граждан Таджикистана стали всё чаще не пускать в Россию, запрещать въезд или депортировать из страны «под широкой и расплывчатой формулировкой обеспечения безопасности». Об этом заявил премьер-министр страны Кохир Расулзода в ходе заседания межправительственной комиссии.
Он подчеркнул, что таджикистанских властей не может не волновать тенденция повсеместного нарушения прав и свобод своих граждан в ходе проведения Россией мероприятий по упорядочению миграционного поля.

Расулзода возмущён тем, что срок ожидания на въезде в Россию может составить до нескольких дней, а среди задержанных на границе оказываются члены официальных делегаций, студенты, дети и пожилые люди.

Вместе с тем известно, что среди российских компаний сейчас активно растёт спрос на трудовых мигрантов из Таджикистана. В связи с этим премьер призвал принимать более эффективные меры для укрепления взаимопонимания между двумя государствами.

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#таджикистан
#россия
#мигранты
#политика
#права
#нарушения
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В Литве задержали поезд Москва – Калининград из-за провокационных надписей
04 октября 2024, 20:34

Фото: iStock/fortton

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) обратилась к правоохранителям из-за сделанных неизвестным надписей на вагонах поезда Москва – Калининград, который был задержан в Литве из-за требований охраны госграницы стереть буквы. Об этом пресс-служба компании сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что 2 октября пассажирский поезд, следовавший по маршруту Москва – Калининград задержали на станции Кяна в Литве. В ходе проверки состава сотрудники охраны госграницы страны в двух вагонах обнаружили надписи, которые потребовали удалить.

ФПК выяснила, что надписи нанёс неизвестный во время стоянки поезда на станции Вязьма. Работники поездной бригады поспешили сделать всё возможное, чтобы сократить время задержки состава.

После компания обратилась в полицию для принятия мер реагирования в соответствии с её компетенцией.

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