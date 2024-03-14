Во Франции сочли договор о безопасности с Украиной прямым путём к краху и войне

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Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил в социальной сети X против заключенного Парижем и Киевом соглашения об обеспечении безопасности, сообщает РИА Новости.
«Незаконное военное соглашение между Францией и Украиной. <…> По сути, это военное соглашение ведет Францию к краху и войне: не голосовать против него — значит предать Францию и французский народ!» — написал он.Ранее Филиппо заявил о том, что слова президента Франции Эммануэля Макрона об отсутствии у Парижа лимитов и красных линий в вопросе поддержки Украины могут привести к глобальному военному столкновению. Политик призвал рядовых французов не допустить катастрофы и не отстаивать интересы Украины, НАТО и крупных западных инвестиционных компаний, а также бороться за выход Франции из Евросоюза, НАТО и отставку Макрона.
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Артем Путинцев