Абрамченко: Дефицита яиц в России нет и не будет

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Власти приняли меры для сбалансирования производства и расширения импортных поставок яиц, поэтому дефицита данного продукта в стране не будет. Об этом РИА Новости заявила курирующая продовольственный рынок вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.
По её словам, сейчас в России наблюдается ажиотажный спрос на яйца без видимых предпосылок. Поэтому крупнейшие производители мяса птицы и яиц получили приказ от правительства нарастить объемы производства. Благодаря этому цены на яйца в РФ пойдут вниз после Нового года, а куриное мясо уже начало дешеветь.
Ранее сообщалось, что Турция, Иран, Белоруссия и Азербайджан уже согласились поставить в Россию куриные яйца. А с 1 января по 30 июня 2024 года совет Евразийской экономической комиссии планирует обнулить пошлины на ввоз продукции из других стран. Эта временная мера позволит удержать рост цен на куриные яйца и избежать дефицита этого продукта в стране.
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«Уже в следующем году мы ожидаем, что <...> производство вырастет на 550 млн штук», – подчеркнула Абрамченко.
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Артем Путинцев