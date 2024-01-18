Аналитик Сигал рекомендовал класть деньги на депозит для спасения их от инфляции

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Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал отметил, что для спасения средств от инфляции самым выгодным способом может стать открытие депозита.
«Учитывая тенденцию на укрепление рубля, лучшим решением будет положить деньги на депозит. Тем более есть гарантия от государства. Можно чётко понимать, сколько денег можно будет получить через год», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Сигал.
Кроме того, спасти свои деньги можно с помощью акций нефтяных газовых компаний или ПИФов.
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