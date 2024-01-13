Автоэксперт Логинов рассказал о главной проблеме китайских автомобилей в морозы

Фото: istockphoto/Dmitrii Guldin
Во время эксплуатации автомобилей из Китая зимой их владельцы зачастую жалуются на жидкокристаллические мониторы.
Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Сергей Логинов.
На морозе китайские машины заводятся без труда. У большинства автомобилей новые аккумуляторы и хорошие силовые агрегаты европейских компаний.
По словам директора ГК «Орехово-АвтоЦентр» Ильи Титова, продажи автомобилей из Китая в российских дилерских центрах снизились на 60% с октября. Сразу после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ. Покупать автомобиль в кредит под 20% годовых покупателям совсем не выгодно. В таких условиях рациональнее пользоваться каршерингом или такси.
Китайские автомобильные производители в 2024 году собираются продать на российском рынке почти 1,2 млн новых легковых автомобилей.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.
«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов.В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.
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«У кого-то монитор вообще не загорается или мерцает, у кого-то выскакивают посторонние символы — в общем пользоваться им невозможно. А в современных китайских машинах все завязано на дисплее — и обогрев автомобиля, и подогрев сидений. То есть ехать можно, но абсолютно без комфорта», —объяснил Сергей Логинов.
По словам директора ГК «Орехово-АвтоЦентр» Ильи Титова, продажи автомобилей из Китая в российских дилерских центрах снизились на 60% с октября. Сразу после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ. Покупать автомобиль в кредит под 20% годовых покупателям совсем не выгодно. В таких условиях рациональнее пользоваться каршерингом или такси.
Китайские автомобильные производители в 2024 году собираются продать на российском рынке почти 1,2 млн новых легковых автомобилей.
Ранее сообщалось, что жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.
«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов.В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.
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Мария Фирсова