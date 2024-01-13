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Автоэксперт Логинов рассказал о главной проблеме китайских автомобилей в морозы

13 января 2024, 13:51
Фото: istockphoto/Dmitrii Guldin

Фото: istockphoto/Dmitrii Guldin

Во время эксплуатации автомобилей из Китая зимой их владельцы зачастую жалуются на жидкокристаллические мониторы.
Об этом kp.ru рассказал автоэксперт Сергей Логинов.

«У кого-то монитор вообще не загорается или мерцает, у кого-то выскакивают посторонние символы — в общем пользоваться им невозможно. А в современных китайских машинах все завязано на дисплее — и обогрев автомобиля, и подогрев сидений. То есть ехать можно, но абсолютно без комфорта», —объяснил Сергей Логинов.

На морозе китайские машины заводятся без труда. У большинства автомобилей новые аккумуляторы и хорошие силовые агрегаты европейских компаний.

По словам директора ГК «Орехово-АвтоЦентр» Ильи Титова, продажи автомобилей из Китая в российских дилерских центрах снизились на 60% с октября. Сразу после резкого поднятия ключевой ставки ЦБ. Покупать автомобиль в кредит под 20% годовых покупателям совсем не выгодно. В таких условиях рациональнее пользоваться каршерингом или такси.

Китайские автомобильные производители в 2024 году собираются продать на российском рынке почти 1,2 млн новых легковых автомобилей.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы пожаловалась на свою китайскую машину, которая не выдержала новогоднего мороза.
«МК» пишет, что москвичка пожаловалась на плохое качество своей машины китайского бренда, которая перестала работать в условиях морозов.В социальных сетях распространилось видео, которое сняла женщина. Она показала свой автомобиль и отвалившуюся от него важную деталь.

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#машины
#зима
#автомобиль
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Автоэксперт Сажин рекомендовал обращаться в суд при попадании в яму на дороге
12 января 2024, 19:51

Фото: istockphoto.com/andreygonchar

Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при попадании в яму на дороге и получении поломки автомобиля можно обратиться в суд для возмещения ущерба.
Однако для начала следует вызвать ДПС для фиксации происшествия.

«Они оформят постановление, с которым нужно будет обратиться в компанию, которая обслуживает данный участок дороги, в судебном порядке. Если в добровольном они не захотят возместить ущерб», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.

При этом, он напомнил, что также рекомендуется убедится, что на участке дороги с ямами не стояли какие-либо предупреждающие знаки о неровности дорожного полотна.

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В России яйца оказались дешевле, чем в других странах
12 января 2024, 18:08

Фото: istockphoto/Watcharin panyawutso

РФ оказалась на последнем месте в рейтинге стран с самыми дорогими куриными яйцами.
Об этом сообщают аналитики сервиса GlobalProductPrices. Рейтинг составлялся, исходя из данных 82 государств. Эксперты основывались на ценах в розничных магазинах.

Средняя стоимость 12 куриных яиц в мире - 2,93 доллара (258,2 рубля). Цены в РФ оказались самыми низкими: 12 яиц стоят 1,34 доллара (примерно 118 рублей).

Самые дорогие яйца оказались в Новой Зеландии. Там они стоят 6,98 доллара.

В топ-5 стран с самым дорогими яйцами попали Швейцария, Норвегия, Уругвай, а также Швеция. США на 29 месте в рейтинге. Германия расположилась на 42 месте.

По данным сервиса Numbeo, рейтинг с самыми дорогими яйцами выглядит иначе: лидером стала Швейцария (7,06 доллара за 12 штук). Далее следует Новая Зеландия, потом Дания (4,49 доллара).

В списке из 97 государств РФ на 92 месте с показателем в 1,2 доллара. Наиболее дешевые яйца в Нигерии (1,14 доллара), Пакистане (1,11 доллара), а также Индии (0,95 доллара).

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#яйца
#россия
#продукты
#мир
#новости
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Автоэксперт Колодочкин раскрыл оптимальный пробег для замены масла в машине
Автоэксперт Колодочкин: Оптимальный пробег для замены — 5-7 км пробега
12 января 2024, 17:20

Фото: istockphoto.com/Ensup

Эксперт журнала «За рулём» Михаил Колодочкин отметил, что оптимально заменять машинное масло необходимо каждые 5-7 км пробега.
Он отметил, что при таком условии мотор прослужит долго.

«Бывалые автовладельцы, привыкшие ко всему, вообще меняют масло каждые 5-7 тыс. км. И это оптимальный вариант, чтобы мотор прослужил долго. Но при такой частой замене ни в коем случае нельзя покупать самое дешевое и плохое масло в расчете на то, что через несколько тысяч километров его все равно придется сливать», — прояснил в беседе с Газета.ру Колодочкин.

Однако, при не столь больших нагрузках на автомобиль и его редком использовании допускается замена машинного масла каждые 15 км пробега.

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#автомобиль
#масло
#рекомендации
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Аналитик предсказал рост цен на гречку из-за дефицита
Аналитик Федяков: гречка подорожает в 2024 году из-за дефицита
12 января 2024, 11:14

Фото: IStock/Olena Vasylieva

По последним данным Росстата, в ноябре 2023 года средние потребительские цены на гречку (ядрицу) в России сократились на 22,5% по сравнению с прошлым годом, достигнув уровня 88,8 рубля за килограмм.
По словам генерального директора информационно-аналитического агентства «infoline» Ивана Федякова, это произошло из-за увеличения объёмов производства на фоне роста цен на крупу в 2021 году. В эфире «Радио 1» эксперт подчеркнул, что сегодняшнее снижение стоимости снова приведёт к росту уже в этом году.
«Динамика циклична как с точки зрения объемов производства, так и с точки зрения цен. Мы видели серьёзный рост цен в сезоне 2021-2022 годов. Тогда цены выросли, и производители начали выпускать больше продукции, из-за чего в 2023 году мы видели лучшие показатели урожая. Объём производства надавил на цены, из-за чего они сейчас снизились. Всё повторится с точностью наоборот в 2024-2025 году, когда производители поймут, что выращивать гречку не так выгодно, они будут меньше её засеивать, будет меньше производства, и цены опять пойдут вверх, так как спрос будет недостаточно хорошо удовлетворен», — отметил Федяков.
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#цены
#спрос
#производители
#гречка
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В России бананы подорожают на 30-40%
12 января 2024, 10:21

Фото: istockphoto/LightStock

Россия столкнётся с дефицитом эквадорских бананов.
Mash пишет, что всему виной гражданская война между наркокартелями и эквадорским государством. Цены в магазинах для россиян могут взлететь на 30–40% уже в ближайший месяц.

Цена на одну коробку бананов у крупных поставщиков уже увеличился на 3 доллара: с 19 до 22, и это не предел.

Причина дефицита кроется в конфликте банд и правительства Эквадора. Граждан призвали не выходить из дома. Никто не срезает фрукты с деревьев, фабрики пустуют. Заметно сдвинулся и график вывоза фруктов из портов.

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Российские власти собираются бороться с массовой подделкой рыбных консервов

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#фрукты
#цены
#продукты
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Российские власти собираются бороться с массовой подделкой рыбных консервов
12 января 2024, 09:14

Фото: istockphoto/digicomphoto

После того, как Генпрокуратура обратила внимание на факт подделки рыбных консервов, вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение подумать об маркировке данного продукта.
Доклад со своей позицией Роспотребнадзор и Россельхознадзор, Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз представят в правительство и Генпрокуратуру до 19 января, пишет РБК. Органы прокуратуры часто выявляли нарушения, касающиеся фальсификации рыбных консервов.

К примеру, под видом сайры производители хотели продавать более дешевое сырье — дальневосточную сардину (иваси) или тихоокеанскую сельдь. Данные консервы отправляли в том числе и в социальные учреждения, школы и детсады.
Генпрокуратура вмешалось в дело. В результате этого было аннулировано более 8,7 тыс. ветеринарных сопроводительных документов и возбуждены уголовные дела.

Чтобы снизить долю контрафакта и повысить уровень прослеживаемости сырья Генпрокуратура предлагает рассмотреть вопрос возможности введения для рыбных консервов обязательной маркировки в системе «Честный знак».

Планируют предусмотреть опцию автоматического исключения из оборота рыбных консервов, состав которых не соответствует заявленному. Будет заблокирована их оплату госзаказчиками.

Ранее директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что стабилизации ситуации с яйцами в России может способствовать ввоз большего количества продукции в страну.

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#консервы
#еда
#продукты
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Чат-бот Федот за время работы принял 150 тыс обращений по вопросам ЖКУ
11 января 2024, 22:43

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Чат-бот Федот за полтора года работы принял от жителей Московской области более 150 тыс обращений. Об этом сообщили в пресс-службе МинЖКХ Московской области.
«Удобный виртуальный помощник работает на сайте МосОблЕИЦ. Он помогает мгновенно передать показания приборов учёта, узнать баланс счёта, адреса и график работы офисов. Федот подскажет, как зарегистрироваться в личном кабинете, ответит на вопросы о доставке квитанций, проконсультирует по услугам, начислениям, тарифам и льготам», – говорится в сообщении.
Чтобы начать диалог, достаточно нажать на оранжевый значок чата на главной странице и ввести запрос. Виртуальный помощник сразу подскажет порядок действий.

Федот доступен ежедневно с 6:00 до 23:00.

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#подмосковье
#московская область
#чат
#цифровизация
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В Подмосковье за год в статус жилых перевели 3,9 тыс дачных домов
11 января 2024, 21:37

Фото: пресс-служба Минимущества МО

Услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг за прошедший год воспользовались около 3,9 тыс жителей Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«Смена назначения капитального объекта позволяет не только проживать в доме весь год, но и оформить прописку. В Подмосковье за прошлый год перевод осуществили более 3,9 тыс граждан», – рассказала глава министерства Наталья Адигамова.
Срок рассмотрения заявления по переводу нежилой недвижимости в жилую и наоборот сократили в два раза – до 13 дней. После этого в личный кабинет собственника поступает выписка из ЕГРН с обновлёнными данными.

Строение, которое планируется перевести в статус жилого, должно быть капитальным, иметь окна, электричество, холодное водоснабжение, отопление, вентиляцию и канализацию.

Статус жилого дома позволяет владельцу оформить прописку и налоговые вычеты, оплачивать коммунальные услуги по более низким тарифам.

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#наталья адигамова
#минимущества
#дома
#дачи
#подмосковье
#московская область
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Финансист Татаринцева: Открывать вклады надо сейчас
11 января 2024, 17:27

Фото: istockphoto.com/simpson33

Менеджер продукта «Вклады» в финансовом маркетплейсе Мария Татаринцева рекомендовала россиянам открывать вклады сейчас из-за максимальный ставок.
«В наступившем году ставки по вкладам пока не менялись. После повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 16% выросли ставки в большинстве банков, но после этого никаких резких изменений не было. Такая картина сохранится до середины февраля, так как на этот период запланировано очередное заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Ориентируясь на принятое регулятором решение, банки пересмотрят свои ставки по вкладам», — пояснила в беседе с Газета.ру Татаринцева.

Кроме этого, она добавила, что выгоднее выбирать долгосрочные вклады с пополнением.

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#банки
#цб рф
#вклады
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