Автоэксперт Сажин: «Как ты относишься к машине, так она будет относиться и к тебе»

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что большинство автомобилей нормально подходят под российские климатические условия, а сам износ машины зависит от того, насколько корректно, правильно и аккуратно владелец авто с ним обращается.
Так, по словам специалиста, на машину влияет стиль вождения водителя. Также важно обслуживать автомобиль порой даже немного заранее перед наступлением времени ТО.
Ранее Владимир Сажин выражал отрицательное отношение к инициативе о продлении срока водительских прав на 20 лет. По его мнению, такая инициатива трудно реализуема, поскольку механизм её не совсем понятен.
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«Как ты относишься к машине, так она будет относиться и к тебе. Что же касается проверки этой зимой многих «китайцев» — большинство «незапусков» связано именно с тем, что их электроника не была адаптирована к русской зиме», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
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Мелисса Тимофеева