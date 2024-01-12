Автоэксперт Сажин рекомендовал обращаться в суд при попадании в яму на дороге

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Автоэксперт Владимир Сажин заявил, что при попадании в яму на дороге и получении поломки автомобиля можно обратиться в суд для возмещения ущерба.
Однако для начала следует вызвать ДПС для фиксации происшествия.
При этом, он напомнил, что также рекомендуется убедится, что на участке дороги с ямами не стояли какие-либо предупреждающие знаки о неровности дорожного полотна.
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«Они оформят постановление, с которым нужно будет обратиться в компанию, которая обслуживает данный участок дороги, в судебном порядке. Если в добровольном они не захотят возместить ущерб», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
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Мелисса Тимофеева