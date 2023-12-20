Автоюрист Радько рекомендовал вызывать полицию при падении сосулек на авто

Близится самый волшебный зимний праздник, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Выбор подарков и подготовка к Новому году – всегда хлопотный и ответственный момент. Для тех, кто хочет не просто купить первый попавшийся сувенир, редакция «Радио 1» сделала подборку подарков, которые точно придутся по душе в 2024 году.