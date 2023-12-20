Автоюрист Радько рекомендовал вызывать полицию при падении сосулек на авто

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Адвокат автомобильного движения «Свобода выбора» Сергей Радько заявил, что при повреждении автомобиля падающими с крыс сосульками требуется вызывать полицию и составлять заявление для получения выплат.
«Так, в Москве есть правила санитарного содержания территории, согласно которым УК обязаны принимать меры по своевременному удалению с крыш домов сосулек, наледи, снега и т. д. Поэтому, если этого сделано не было и был повреждён автомобиль, вина управляющей компанией очевидна. Надо вызывать полицию, подавать заявление. Полиция проводит проверку. Далее участковый пишет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, и с этим постановлением можно уже обращаться в суд, оценив стоимость ремонта», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Радько.
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