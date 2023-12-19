Что подарить на Новый год 2024: топ лучших и самых неудачных новогодних презентов

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Близится самый волшебный зимний праздник, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Выбор подарков и подготовка к Новому году – всегда хлопотный и ответственный момент. Для тех, кто хочет не просто купить первый попавшийся сувенир, редакция «Радио 1» сделала подборку подарков, которые точно придутся по душе в 2024 году.
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Сладости
Символическим подарком на Новый год считаются наборы конфет. Сладости всегда являются желанным угощением и не оставляют никого равнодушным.
Новогодние украшения
Для создания праздничного настроения в качестве подарка подойдут новогодние украшения. Это могут быть гирлянды, мишура, ёлочные игрушки и т.д. Презенты украсят праздничную зону в доме или на рабочем месте, и точно не останутся невостребованными.
Пледы
Предметом, который поможет создать уют, по праву считаются пледы. К Новому году можно приобрести пледы в праздничных цветах и с тематическими рисунками. Они станут необходимым предметом в быту и создадут праздничную атмосферу.
Цифровая фоторамка
Зачастую у офисных сотрудников на рабочих столах стоят фоторамки с изображениями близких людей. Интересным и креативным подарком для такого сотрудника станет цифровая фоторамка, которая позволит менять изображения и напоминать о самых трепетных и теплых моментах.
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Календарь
Одним из самых неудачных подарков считается настенный календарь. Как правило, люди пользуются мобильными календарями, и острой необходимости в бумажном варианте нет.
Косметика
Косметика будет хорошим подарком только тому, чьи предпочтения хорошо известны. При выборе уходовых и бьюти-средств сложно угадать с ароматом, типом, оттенком, структурой, которые бы точно подошли будущему обладателю, поэтому отдавать предпочтение подобным презентам стоит только тогда, когда есть уверенность в том, что точно понравится подруге, коллеге, партнеру и т.д.
Аксессуары для дома
На первый взгляд идея преподнести в качестве новогоднего подарка аксессуар для дома может показаться неплохой, однако угадать, какой именно предмет впишется в интерьер и будет необходим в быту – задача сложная.
Декоративные свечи
Перед новогодними праздниками на прилавках можно увидеть свечки в формах оленей, ёлок, снежинок, символа года и т.д., Казалось бы, подарок идеально подойдет к предстоящему торжеству, однако в большинстве случаев свечи оказываются на дальней полке из-за ненадобности или пылятся в качестве ненужных сувениров. Это обусловлено тем, что фигурки быстро превращаются в кусок оплывшего воска и уже не выглядят привлекательными.
Предметы гигиены
В список неудачных подарков вошли гели для душа, шампуни, мыло, дезодоранты и т.д.
Для женщин в большинстве случаев важен аромат косметических средств, который сложно угадать. Кроме того, многие не любят экспериментировать со средствами и пользуются лично проверенной продукцией. Отдельное внимание представительницы прекрасного пола уделяют волосам, поэтому подобрать шампунь будет сложно.
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Мужчинам на Новый год систематически дарят пенки для бритья, станки, лосьоны, что уже также заслужило почетное место в списке банальных и нежелательных презентов.
Что нельзя дарить на год Дракона 2024
В год Дракона не следует дарить подарки, которые связаны с огнем. Считается, что пламя – привилегия символа года, поэтому он может не потерпеть неуважения. Также в 2024 году не следует преподносить в качестве подарков жидкость: алкогольные напитки, парфюм и т.д.
Медицинские приборы, часы и старые фотографии также станут неудачными подарками в 2024 году и отпугнут удачу.
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