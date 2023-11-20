Экономист Ильдаров назвал самый главный фактор выбора постельного белья

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Кандидат экономических наук, президент Ассоциации Текстильщиков России Шамхал Ильдаров заявил, что при выборе белья необходимо ориентировать на его состав.
Так, по его словам, постельный текстиль должен быть хлопковым.
Он также отметил, что не следует покупать бельё с различными рисунками, поскольку зачастую все изображения нанесены на ткань красителями.
Ранее стилист Александр Рогов заявил, что основным и главным трендом следующего 2024 года станет поло. Как передаёт utro.ru слова специалиста, эту вещь будут носить все главные модницы в предстоящем сезоне.
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«Постельный текстиль обязательно должен быть сшит из 100-процентного хлопка — это первый и самый важный фактор», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ильдаров.
Ранее стилист Александр Рогов заявил, что основным и главным трендом следующего 2024 года станет поло. Как передаёт utro.ru слова специалиста, эту вещь будут носить все главные модницы в предстоящем сезоне.
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Мелисса Тимофеева