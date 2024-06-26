Экономист Оленченко объяснил взлёт активности россиян в оформлении микрокредитов

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Резкое повышение количества выдачи микрозаймов в стране может быть связано с ростом активности россиян к лету. Подобное мнение высказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко. Так он прокомментировал данные «Скоринг Бюро», согласно которым в мае 2024 года российские микрофинансовые организации одобрили займы на крупнейшую за полтора года сумму в 81,4 млрд рублей.
«Думаю, что причина связана с летним периодом. Летом люди становятся более активными в социальной жизни, увлекаются различными делами и поездками. Как известно, в отпуске иногда не хватает денег. Возможно, это сыграло свою роль. Однако это один из факторов. Для более точных выводов нужно проанализировать статистику», – высказал предположение эксперт в беседе с ИА RuNews24.ru.Как подчеркнул Оленченко, в целом микрозаймы – лишь временное подспорье. Так, часто человек, которому не хватает денег, обращается к другу и просит нужную сумму «до зарплаты». Однако микрозаймы могут быть обременительными из-за высоких процентов, поскольку человеку приходится отдавать больше, чем он занял.
Ещё одна возможная причина по словам эксперта, – предстоящее рассмотрение ставки Центробанком в июле. Есть мнение, что ставка будет повышена, и это может повлиять на общие условия кредитования.
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Лора Луганская