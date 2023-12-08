IT-эксперт Учакин заявил о вреде зарядки смартфона в авто

Фото: istockphoto.com/oatawa
IT-эксперт, директор департамента инфраструктуры компании Алексей Учакин не рекомендовал заяряжать смартфоны в автомобиле, поскольку это негативно влияет на аккумулятор.
«Многие не знают, что зарядка смартфона в автомобиле может негативно сказаться на аккумуляторе. Это связано с тем, что во время зарядки в автомобиле напряжение может колебаться, что неблагоприятно влияет на аккумулятор», — пояснил в беседе с Газета.ру Учакин.
Он заявил, что наиболее полезным для техники будет заряжать её на уровне заряда батареи около 20-30% до 80-90%. При зарядке телефона при 0% до 100% также вредит аккумулятору. Кроме этого, негативное влияние оказывают и высокие температуры.
Читайте также:
IT-эксперт Кокорева назвала основные рекомендации к созданию надёжного пароля
IT-эксперт Вураско предостерёг от мошенников в «Чёрную пятницу»
IT-эксперт Избаенков: Мошенники придумали новые схемы обмана с ИИ
Мелисса Тимофеева