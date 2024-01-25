На месте крушения Ил-76 найдены обломки ракеты

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На месте крушения российского военно-транспортного самолету Ил-76 в Белгородской области обнаружили фрагменты, предположительно, зенитной управляемой ракеты. Об этом сообщают оперативные службы, передает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
В настоящее время продолжается работа по поискам фрагментов упавшего самолета и металлических конструкций в большом радиусе от места крушения.
Также уточняется, что специалисты обнаружили элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, что подтверждает внешнее воздействие на самолет. Найденные элементы будут переданы на экспертизу.
Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.
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Также уточняется, что специалисты обнаружили элементы, предположительно, зенитной управляемой ракеты, что подтверждает внешнее воздействие на самолет. Найденные элементы будут переданы на экспертизу.
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Элина Позднякова