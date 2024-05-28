На трассе М-12 «Восток» ввели абонементы, позволяющие водителям сэкономить

Фото: пресс-служба Минтранса МО
Госкомпания «Автодор» с 27 мая ввела семь абонементов на проезд с учётом мнения водителей, совершающих частые и регулярные поездки по автодороге М-12 «Восток». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Покупка абонемента позволит сэкономить от 15 до 20% в пересчёте на одну поездку. Так, абонемент на проезд по маршруту Сергач – Шумерля на 20 поездок для автомобилей 1 тарифной группы обойдется в 4 тыс. 930 рублей, для 2 категории – в 8 тыс. 560 рублей. Это на 20% ниже установленного тарифа», – отметили в министерстве.Там напомнили, что 23 апреля стоимость проезда по этому маршруту снизили на 4%.
После ввода абонементов будет проведён дополнительный анализ их использования, чтобы выяснить, учтены ли потребности пользователей автодороги М-12 «Восток» с учётом интересов всех участников.
Движение по всей протяжённости трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани было открыто в декабре прошлого года. Это позволило значительно сократить время в пути, перераспределить потоки транспорта и повысить безопасность движения в коридоре дорог М-7 «Волга» и М-12 «Восток».
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Лора Луганская