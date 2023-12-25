Набиуллина объяснила резкий рост цен на яйца

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Цены на куриные яйца поднялись не только из-за инфляции. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в разговоре с РБК.
Она объясняла, что рост цен также связан с высоким спросом. Она вспомнила обстановку в 2021 году, когда некоторые типы товаров резко вырастали в цене.
«И есть искушение связать высокую инфляцию с каким-то видом товаров. Но, к сожалению, там есть общие причины. Прежде всего в нашем случае это то, что высокий рост спроса опережает возможности предложения», — пояснила Набиуллина.
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