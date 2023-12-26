Озвучены основные причины роста цен на техосмотр

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Автоэксперт Владимир Сажин высказал мнение о том, что рост цен на техосмотр вызван снижением спроса на услугу из-за отмены обязанности прохождения технического осмотра легковых авто, не использующихся для коммерческой деятельности.
«Это серьёзный сегмент рынка. В основном повышение коснётся коммерческого и пассажирского транспорта. За счёт повышения цен станции техосмотра смогут оставаться «наплаву», а их бизнес рентабельным», – прояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.
Также Владимир Сажин заявлял, что автоподставщиков, которые останавливают на дороге и требуют некую компенсацию за «ущерб», можно определить по психологическим уловкам. В такой ситуации важно не паниковать, соблюдать спокойствие и вызывать полицию.
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Мелисса Тимофеева