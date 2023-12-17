Патрушев: Снятие импортной пошлины на яйца практически завершено

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Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев заявил, что процесс снятия импортной пошлины на яйца практически завершён, что повлияет на итоговую стоимость продукта. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы практически завершили снятие импортной пошлины с импортного яйца, которое нам позволит насытить рынок, дать тот дополнительный объём, который тоже, мы надеемся, повлияет на цену», — цитирует агентство слова министра.
Отмечается, что вопрос о резком росте цен на яйца в России прозвучал во время прямой линии с Владимиром Путиным 14 декабря. В свою очередь президент пообещал, что ситуация будет исправлена в ближайшее время.
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