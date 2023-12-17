Патрушев: Снятие импортной пошлины на яйца практически завершено

Расчёт разведывательных БПЛА и операторы FPV-дронов российской группировки войск «Юг» выследили, а затем и уничтожили группу лазутчиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) на артёмовском направлении СВО. об этом сообщил в субботу в разговоре с РИА Новости оператор одного из беспилотников.