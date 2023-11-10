Пищальников: «Снижение платежеспособности людей негативно повлияет на бизнес»

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Вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников заявил о пагубных последствиях для предпринимательства снижение платежеспособности населения.
«Снижение платежеспособности населения негативно повлияет на бизнес. Но, возможно, этот негативный фактор может сыграть положительную роль, так как у нас малый и средний бизнес составляет всего 20% ВВП страны. В России основные инфраструктурные, доходные и дающие работу предприятия, обеспечивающие доходность населения – это все же государственный сектор, а не предпринимательство», – пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Пищальников.
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