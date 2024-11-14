После проверки прокуратуры цены на молоко стали прежними

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Производители молока в России вернули прежнюю цену во время проверки, которую начала прокуратура, проинформировала пресс-служба Генпрокуратуры России.
«В ходе проводимой Генпрокуратурой России проверки производителями АО "Вимм-Билль-Данн", ООО "Экомилк" и другими скорректированы до прежнего уровня цены на молоко ввиду отсутствия объективных оснований для их повышения», — подчеркнули в Генпрокуратуре.
Надзорное ведомство выяснило, что производители приняли решение о поднятии цен без объективных экономических оснований. До окончания проверки переработчики продукции АО «Вимм-Билль-Данн», ООО «Экомилк» и другие передали, что скорректировали цены на продукт до уровня, который был до подорожания молока.
В прокуратуре обратили внимание, что они регулярно отслеживают изменения цен на социально значимые товары, учитывая период перед новогодними праздниками.
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