Россиянам назвали альтернативу автомобильному термоодеялу

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Автоэксперт Владимир Сажин отметил, что хорошей альтернативой автомобильному термоодеялу являются предпусковые подогревы двигателей.
«Надо посмотреть, в каком состоянии у вас находится транспортное средство, чтобы это не привело к возгоранию. Если у вас механическая коробка передач, то автозапуск срабатывает лишь только в том случае, если автомобиль стоит на стояночном тормозе, в простонародье «ручник». В этом случае могут примерзнуть тормозные колодки, и машина не тронется с места», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Сажин.Сами же автоодеяла обладают как плюсами, так и минусами. К первым эксперт отнёс то, что при его использовании меньше изнашивается двигатель и сокращается расход топлива. Негативные стороны в использовании автомобильного одеяла он отнёс риск его возгорания из-за впитывания в него масла либо намотку одеяла на приводные ремни или вентилятор. Кроме этого, термоодеяло для машины может удерживать тепло сравнительно недолго.
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