Россиянам пообещали стабилизировать цены на яйца

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Поставки куриных яиц из Азербайджана и Турции в ближайшее время может стабилизировать внутрироссийские цены на этот продукт. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства РФ, пишет ТАСС.
«Также проводятся переговоры с дружественными странами об увеличении поставок этой продукции», — заявили в Минсельхозе.Отмечается, что была принята оперативная мера в виде обнуления импортных пошлин на ввоз в страну 1,2 миллиарда яиц сроком на полгода.
Ранее эксперт Дмитрий Чумаков, генеральный директор Vector Market Research рассказал почему выросли цены на огурцы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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