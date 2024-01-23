Россиянам рассказали, как легко расставаться со старыми вещами

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Для того, чтобы научится просто и безболезненно расставаться со старыми вещами специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рекомендовала сначала определить причину, по которой сложно выбрасывать устаревшие предметы.
В особенно сложных случаях в этом вопросе даже может понадобиться помощь специалиста, считает психолог.
Ранее россиянам рассказали, как правильно чистить губку для мытья посуды. Как пишет utro.ru, делать это можно с помощью раствора из отбеливателя, который убьёт патогенную микрофлору и отчистить от загрязнений. При этом, важно учитывать, что хорошо продезинфицировать предмет таким образом можно только один раз.
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«Попробуйте определить, что значит для вас та или иная вещь и с какой целью вы ее храните. Как часто вы ее используете и что вам даёт обладание ею? Что будет, если вы эту вещь выбросите, отдадите другим людям или продадите? Порой те смыслы, которые вкладывались при приобретении различных вещей, со временем теряют свою актуальность. И тогда крайне важно освободить место для нового – и на полках, и в жизни», — прокомментировала в беседе с «Москвой 24» Игонина.
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Мелисса Тимофеева