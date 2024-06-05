Россиянам разъяснили преимущества программы долгосрочных сбережений

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Присоединиться к программе долгосрочных сбережений можно, заключив договор с любым негосударственным пенсионным фондом, рассказали эксперты РИА Новости. Они напомнили, что ПДС действует в России с 1 января. Программа позволяет копить вдолгую, получать в будущем дополнительный доход или создать подушку безопасности на случай особых жизненных ситуаций.
Цель программы – обеспечить приток инвестиций в экономику. Кроме того, таким образом государство стимулирует граждан самостоятельно формировать себе пенсию.
Сбережения пополняют за счёт собственных добровольных взносов. Помимо этого, можно перевести в НПФ ранее сформированные пенсионные накопления. Фонд инвестирует эти средства в интересах клиента.
Важно, что ПДС предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение трёх лет, а также специальный налоговый вычет до 52 тыс. при взносах до 400 тыс. рублей.
Накопленное можно направить на периодические выплаты через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин.
На ПДС распространяется гарантия сохранности взносов и инвестиционного дохода, а также гарантия Агентства по страхованию вкладов, причем на 2,8 млн. рублей. Это вдвое больше, чем по банковским вкладам.
Счёт можно пополнять, когда и как удобно. Никаких требований к регулярности или суммам нет.
Кроме того, воспользоваться накоплениями можно только через 15 лет. Досрочно использовать сбережения разрешено лишь в экстренных ситуациях – например, для дорогостоящего лечения или при потере кормильца.
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Сбережения пополняют за счёт собственных добровольных взносов. Помимо этого, можно перевести в НПФ ранее сформированные пенсионные накопления. Фонд инвестирует эти средства в интересах клиента.
Важно, что ПДС предусматривает государственное софинансирование до 36 тыс. рублей в год в течение трёх лет, а также специальный налоговый вычет до 52 тыс. при взносах до 400 тыс. рублей.
Накопленное можно направить на периодические выплаты через 15 лет или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет – для мужчин.
На ПДС распространяется гарантия сохранности взносов и инвестиционного дохода, а также гарантия Агентства по страхованию вкладов, причем на 2,8 млн. рублей. Это вдвое больше, чем по банковским вкладам.
Счёт можно пополнять, когда и как удобно. Никаких требований к регулярности или суммам нет.
«Женщины в 55, а мужчины в 60 лет назначают себе выплаты на срок от пяти лет или пожизненно. После 15 лет действия договора все средства доступны без возрастных ограничений. Если оставить пенсионные накопления в Социальном фонде России, эти опции недействительны», – уточнил старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Руслан Вестеровский.Существенный фактор – софинансирование со стороны государства в первые три года.
«Чем ниже личный доход, тем выше софинансирование на рубль взносов. Это делает такой сберегательный инструмент более привлекательным для тех, кто получает до 80 тыс. рублей в месяц. При 150 интереснее уже налоговый вычет (13% от вложений, но максимум – 52 тыс. рублей), а также доходность НПФ. Стимулирующий взнос государства – 25 копеек на рубль», – пояснила завкафедрой общественных финансов Финансового университета при правительстве России Маргарита Васюнина.Вместе с тем софинансирование ограничено тремя годами, и максимальный доход за счёт государства составит 108 тыс. рублей.
Кроме того, воспользоваться накоплениями можно только через 15 лет. Досрочно использовать сбережения разрешено лишь в экстренных ситуациях – например, для дорогостоящего лечения или при потере кормильца.
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Лора Луганская