Сомелье Смирнов заявил о необычном напитке на основе безалкогольного пива

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Руководитель направления по инновациям и техническому развитию, пивной сомелье Александр Смирнов рассказал о необычном коктейле на основе безалкогольного пива.
«Для него понадобятся 150 мл домашней грейпфрутовой содовой, 25 мл сиропа гренадина и 150 мл нефильтрованного пшеничного пива», — пояснил в беседе с Газета.ру Смирнов.При этом, по словам эксперта, цитрусовую основу коктейля могут составить свежевыжатый грейпфрутовый сок и содовая.
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