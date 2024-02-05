Стало известно, кто вместо Эквадора будет поставлять бананы России

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Финансовый аналитик Александр Разуваев заявил, что страны Латинской Америки смогут поставлять бананы России вместо Эквадора.
Он добавил, что рост цен на продукт возможен.
Ранее сообщалось, что Россия столкнётся с дефицитом эквадорских бананов. Так, всему виной гражданская война между наркокартелями и эквадорским государством.
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«Мы найдём поставщиков. Много латиноамериканских стран всю жизнь выращивают бананы. Россия договорится со странами Латинской Америки, деньги всем нужны. С Латинской Америкой у нас нормальные отношения. Производителей там много, практически все страны. Если брать цветы, то поскольку цветы из Гааги, видимо, никак не поступают в Россию, заменой станет Азербайджан», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Разуваев.
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Мелисса Тимофеева