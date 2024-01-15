Техэксперт Соколов рекомендовал прогревать авто 4 раза в день при сильном морозе

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Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов заявил, что при экстремальных морозах двигатель автомобиля рекомендуется прогревать 4 раза в день.
«Двигатель должен нагреться до рабочей температуры +90 °С. Если коробка автоматическая, можно несколько минут попереключать передачи, чтобы масло в коробке стало более текучим. Время прогрева обычно составляет около 5-10 мин. Если это не помогло, надо отключить печку, магнитолу, подогрев стёкол и сидений. Включаем и выключаем ближний и дальний свет в течение 20-30 секунд», — прокомментировал в беседе с RT Соколов.
При механической коробке передач необходимо несколько раз нажать на педаль сцепления перед запуском двигателя.
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